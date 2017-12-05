Kumkapı'da 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 7 gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Kumkapı'da kaçak sigara satışı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendirdi. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 ay boyunca fiziki takiple 2 işyeri ile 2 depoyu belirleyerek yaptığı baskında çeşitli markalarda yaklaşık 50 bin kaçak sigaraya ve 1 çuval kaçak çaya el konuldu.

DHA'nın haberine göre; polis ekipleri, yaptığı operasyon kapsamında 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Yetkililer, ele geçirilen yaklaşık 50 bin kaçak sigaranın piyasa değerinin 450 bin lira olduğunu bildirdiler.

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