Türkiye, uzun yılların en kurak kışlarından birini yaşıyor. Kuraklık nedeniyle Türkiye’nin en önemli barajları Keban, Karakaya ve Atatürk’te su seviyeleri düştü. Barajlardaki miktarları korumak amacıyla suya dayalı elektrik üretimi kısılırken, doğalgazın payı görece artırıldı. Enerji sektörü uzmanları, bu yıl gazdan daha çok elektrik üretilmesine ve piyasada elektrik fiyatlarının yükselmesine kesin gözüyle bakıyor.

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre kuraklık, verilere de net olarak yansımaya başladı. Barajlara, 2016 yılında 63.7 milyar metreküp su geldi. 2017 yılında su miktarı, yüzde 26.5 oranında azaldı ve 46.6 milyar metreküpe geriledi. Su miktarındaki bu kritik durum, elektrik üretim planlamasını da etkiledi.

SUYUN PAYI YÜZDE 20’NİN ALTINDA

Enerji yönetimi barajları dikkate alarak elektrik üretiminde suyun payını azalttı. 2016 yılında suyun elektrik üretiminde payı yüzde 24.8 olarak gerçekleşti. 2017 yılında kuraklık nedeniyle barajlardan elektrik üretiminde frene basıldı. Geçen yıl suyun elektrik üretiminde payı yüzde 19.8’e geriledi. Bu yıl da geride kalan 10 günde, sudan olabildiğince az elektrik üretildi. Pazartesi günü toplam üretim içinde suyun payı yüzde 18 (yüzde 12 barajlı, yüzde 6 akarsu) düzeyinde bulunurken, salı günü yüzde 12’ye kadar düşürüldü. 2016 yılında doğalgazın toplam elektrik üretiminde payı yüzde 32.7 oldu. 2017 yılında yüzde 37.1’e yükseldi. Bu hafta, doğalgazın elektrik üretimindeki payı yüzde 39-40 düzeyinde seyrediyor.

‘SON 2 AYDA ÜRETİM KISILMALIYDI’

Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, Kasım-Aralık 2017’de birim elektrik maliyetlerini azaltmak için barajlardan yüksek miktarda elektrik üretildiğini belirterek, “Bu dönemde barajlardan üretimin kısılması yoluna gidilebilirdi” dedi. Doğan, sudan birim elektrik üretim maliyetinin 4 kuruş, doğalgazdan üretim maliyetinin 20-21 kuruş olduğunu söyledi.

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