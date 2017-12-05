Kurbağalıdere'de kaybolan işçinin ailesine ödenecek 310 bin lira için Yargıtay'dan karar

7 yıl önce, İstanbul'un Kadıköy semtinde bulunan Kurbağalıdere taştı, pek çok kişi mağdur oldu. Onlardan biri de İSKİ çalışanı Mevlüt Macit ve ailesiydi. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan Mevlüt Macit, taşeron temizlik işçisi olarak İSKİ'de çalışıyordu. Sel baskını sırasında Kurbalığıdere'ye düştü, hayatını kaybetti. Cesedi bulunamadı. Acısı dinmeyen aile de hukuk mücadelesi başlattı. Ama beklemedikleri bir kararla karşılaşıldı.
Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre; Mevlüt Macit'in eşi Güllü Macit ve dört çocuğu, İstanbul 21. İş Mahkemesi'ne, 650 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ataşehir Belediyesi, İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan davada mahkeme; Sokakları süpürmekle görevli Macit'in hiçbir eğitimi olmamasına rağmen dere yatağı üzerinde çalıştırıldığını, koruyucu önlem alınmadan dereyatağını temizlemeye zorlandığına işaret etti. Aileye toplam 310 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
İstanbul İş Mahkemesi'nin kararı Yargıtay'a gitti. Yargıtay ise 'miktarın haksız zenginleşmeye neden olabileceği' gerekçesiyle tazminat miktarının düşürülmesine karar verdi. Dosya yeniden yerel mahkemenin önüne geldi. Ancak mahkeme kararında direndi. İstanbul'daki ev fiyatları dikkate alındığında, "davacıları zenginleştirecek bir miktar değildir" diyerek Yargıtay'ın görüşüne itiraz etti. Macit'in cesedinin hala bulunmadığı, ailenin ziyaret edeceği bir mezar taşının bile olmadığı karara eklendi
ve konu bir kez daha Yargıtay'ın önüne geldi.
Dosyaya bu kez hukuk genel kurulu baktı. Ancak sonuç değişmedi. Aileye verilen tazminatın yüksek olduğu kesinlik kazandı. Yerel mahkeme 310 bin liralık tazminat miktarını düşürmek zorunda kalacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.