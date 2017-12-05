Kurbağalıdere'de kaybolan işçinin ailesine ödenecek 310 bin lira için Yargıtay'dan karar

7 yıl önce, İstanbul'un Kadıköy semtinde bulunan Kurbağalıdere taştı, pek çok kişi mağdur oldu. Onlardan biri de İSKİ çalışanı Mevlüt Macit ve ailesiydi. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan Mevlüt Macit, taşeron temizlik işçisi olarak İSKİ'de çalışıyordu. Sel baskını sırasında Kurbalığıdere'ye düştü, hayatını kaybetti. Cesedi bulunamadı. Acısı dinmeyen aile de hukuk mücadelesi başlattı. Ama beklemedikleri bir kararla karşılaşıldı.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre; Mevlüt Macit'in eşi Güllü Macit ve dört çocuğu, İstanbul 21. İş Mahkemesi'ne, 650 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ataşehir Belediyesi, İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan davada mahkeme; Sokakları süpürmekle görevli Macit'in hiçbir eğitimi olmamasına rağmen dere yatağı üzerinde çalıştırıldığını, koruyucu önlem alınmadan dereyatağını temizlemeye zorlandığına işaret etti. Aileye toplam 310 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.



İstanbul İş Mahkemesi'nin kararı Yargıtay'a gitti. Yargıtay ise 'miktarın haksız zenginleşmeye neden olabileceği' gerekçesiyle tazminat miktarının düşürülmesine karar verdi. Dosya yeniden yerel mahkemenin önüne geldi. Ancak mahkeme kararında direndi. İstanbul'daki ev fiyatları dikkate alındığında, "davacıları zenginleştirecek bir miktar değildir" diyerek Yargıtay'ın görüşüne itiraz etti. Macit'in cesedinin hala bulunmadığı, ailenin ziyaret edeceği bir mezar taşının bile olmadığı karara eklendi

ve konu bir kez daha Yargıtay'ın önüne geldi.



Dosyaya bu kez hukuk genel kurulu baktı. Ancak sonuç değişmedi. Aileye verilen tazminatın yüksek olduğu kesinlik kazandı. Yerel mahkeme 310 bin liralık tazminat miktarını düşürmek zorunda kalacak.