Ramazan Bayramı'ndan önce iktidar seçim vaadi olan bayram ikramiyelerin tamamını eksiksiz ödemişti. Gelecek ay içerisinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi de ödeneceği açıklanan bayram ikramiyilerinin ne zaman ödeneceği ve ücretlerin ne kadar olacağı halk tarafından merak ediliyor. Emekli ikramiyelerine dair merak edilenler haberin detayında...
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ VERİLECEK Mİ?
Temmuz ve ağustosta emekli olacakları, Kurban Bayramı öncesi bin lira ikramiye ve 600 liraya varan promosyon bekliyor. Yeni emekliler bu yaz bin 600 lirayı cebine koyacak, ayrıca temmuz zammından da yararlanacak.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Ramazan bayramında uygulanan sistemde değişiklik yapılmayarak bayram öncesinde maaşlar tahsis numarasının son rakamına göre ödenmesi bekleniyor. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
Ek ödeme artacak
Emekliler enflasyon rakamlarına kilitlenmişken ek ödeme zammıyla umutlandı. Emekli maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırdı. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin oranı maaşın yüzde 4-5'i oranında olurken, şimdi 2 kat artırılıp yüzde 8'e yükseltilmesi bekleniyor. Talep hayata geçerse, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, her ay maaşlarının yüzde 8'i oranında ek ödeme alabilecek. Böylece emeklilerin pek çoğunun ek ödemesi 2 kat artacak.
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