Kurban bayramı için yaklaşık iki ay kaldı. Vatandaşlar şimdiden plan yapmak için hesap işlemlerine başladılar. 2018 Kurban bayramı ne zaman başlayacak, bayramda tatil 9 gün olacak mı? sorularının yanıtını arıyorlar. İslam dünyasının Ramazan'dan sonra ikinci bayramı olan Kurban bayramı ile ilgili tüm detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene Kurban bayramı 20 Ağustos Pazartesi Arefe gününden sonra 21 Ağustos Salı günü başlayacak. Toplamda bayram 4 gün sürecek. Kurban bayramının son günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatilinin 9 gün olması bekleniyor. 18 Ağustos Cumartesi ile başlayıp 26 Ağustos Pazar günü tatilin bitmesi muhtemel. Resmi olarak açıklanmasa da hesaplara göre vatandaşın beklentisi bu yönde...

2018 RESMİ TATİL GÜNLERİ

KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ

Eski Ünye Müftüsü Aydın Yığman, Kurban Bayramı'na ilişkin merak edilen konularda açıklamalarda bulundu. Kurban kesimine ilişkinde bilgiler veren Ünye Müftüsü Aydın Yığman, "Kurban ibadetinin asıl amacı Allah'ın rızasını kazanmak ve ona yakınlaşmayı arzu etmektir. Kurban kesen, bu ibadetiyle Allah'a yaklaşmış ve onun hoşnutluğunu kazanmış olur. Kurban, aynı zamanda bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneğidir. Kesilen kurbanlardan maddi olarak daha çok yoksullar yararlanır. Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Bu hayvanların kurban olarak kesilebilmesi için, koyun ve keçinin bir, sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşını doldurmuş olması gerekir. Ancak, 6 ayını tamamlayan koyun bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet verilmemelidir. Hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Ayrıca, çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Hayvanların, birbirlerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmelidir" dedi.

İslam dünyasında Kurban Bayramı için 3 ayrı tarih

Astronomik hesaplar ve İslam hukuku kurumlarının kararlarında oluşan ihtilaf nedeniyle bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü için dünyanın farklı ülkelerinde 3 ayrı tarih belirlendi.

Astronomik hesaplar ve İslam hukuku kurumlarının kararlarında oluşan ihtilaf nedeniyle bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü için dünyanın farklı ülkelerinde 3 ayrı tarih belirlendi.

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede Kurban Bayramı'nın başlangıç tarihi 4 Ekim Cumartesi olarak kabul edilirken, Irak ve Lübnanlı Şiiler, İran, Moritanya, Fas, Malezya gibi bazı ülkeler 5 Ekim Pazar, Pakistan ile Hindistan ise bayrama 6 Ekim Pazartesi günü bayramı kutlamaya başlayacak.

Kurban Bayramı'nı 4 Ekim Cumartesi günü kutlamaya başlayacak ülkeler şöyle:

Türkiye, Suudi Arabistan, Irak Sünnileri, Lübnan Sünnileri, Filistin, Suriye, Ürdün, Mısır, Umman, Yemen, Somali, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Güney Sudan, Tunus, Cezayir, Libya, Nijerya, Gana, Uganda, Avusturya, İtalya, Belçika, İsviçre, Kanarya Adaları, Fransa, Danimarka, Rusya, İngiltere, Güney Kore, Kanada, ABD, Latin Amerika ve Karayipler'de yaşayan Müslümanlar.

Bayramın başlangıcını 5 Ekim Pazar günü olarak kabul eden ülkeler:

İran, Irak, Lübnan Şiileri ile Moritanya, Fas, Güney Afrika, Kenya, Zambiya, Japonya, Malezya, Endonezya ve Yeni Zellanda'daki Müslümanlar.

Pakistan ve Hindistan ise bayram kutlamalarına 6 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Neden farklılık var ?

İslam hukukunda esas alınan ay takvimi, ayın ilk günlerinde aldığı hilal konumuna göre belirleniyor. Bu takvime göre, ayların başlangıcı hilalin durumuna bağlı olarak her sene değiştiğinden, İslam fıkhında ayların başlangıcı ve dolayısıyla günlerin tespiti için iki görüş bulunuyor. Ayın başlangıcı için hilali çıplak gözle görme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri arasında, yöntem nedeniyle günlerin belirlenmesinde zaman zaman farklılıklar meydana geliyor.