Küresel piyasalar Yellen'a odaklandı

Kuzey Kore ve ABD yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar piyasalarda tedirginliği artırırken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gerçekleştirdiği referandumun ardından güvenli liman arayışının arttığı ve petrol fiyatlarının yükseldiği görüldü. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 4,23 artarak temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, altının ons fiyatı da yüzde 1,05 primle 1.311 dolara yükseldi.
Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,24, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 değer kaybederken, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 92,7'yi test eden dolar endeksi, Kuzey Kore-ABD geriliminin artmasıyla bu seviyenin hemen altında dengelendi.
Avrupa tarafında, Almanya'da gerçekleştirilen seçimin ardından siyasi gelişmeler ve İngiltere ile Avrupa Birliği arasında yürütülen Brexit görüşmeleri piyasaların gündemini meşgul ediyor. Avro/dolar paritesi, Fed'in şahin tutumunu devam ettireceği beklentilerinin artması ile dün yüzde 0,83 değer kaybetti ve bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 1,1840 seviyesinde dengelendi. Dün Almanya'da açıklanan Ifo endekslerinin beklentilerin altında kalmasına karşın Almanya'da DAX endeksi günü yüzde 0,02 artışla tamamlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 geriledi.
Bugün Japonya'da yenin dolar karşısındaki yükselişi ve Kuzey Kore geriliminin etkisiyle Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.
Yurt içinde, IKBY referandumu ile ilgili gelişmeler ve küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile BIST 100 endeksinin düşüş eğilimini devam ettirdiği, döviz kurları ve faizlerin ise yükseldiği görüldü. Dolar/TL, 3,54'ün üzerine yerleşirken, BIST 100 endeksi dün yüzde 1,78 gerileyerek 102.270 puandan kapandı.
Analistler, IKBY ve Kuzey Kore ile ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, artan petrol fiyatlarının da TL varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti. BIST 100 endeksinin 101.500 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu aktaran analistler, dolar/TL'de ise 3,55'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.
Analistler, bugün makroekonomi tarafında ise ABD'de açıklanacak veriler ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın akşam saatlerinde yapacağı konuşmanın takip edileceğini ifade etti.
- Janet Yellen
- fed
- Dow Jones Endeksi
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