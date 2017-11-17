Antalya’nın dünyaca ünlü doğa harikalarından biri olan Kurşunlu Şelalesi, bu yıl yağışların az olması ve bölgede açılan 3 bine yakın kaçak sondaj kuyusu nedeniyle neredeyse tamamen kurumuştu. 18 metre yüksekliğindeki şelalenin son halini Gazete Habertürk, “Çağlayan değil, damlayan şelale” başlığıyla duyurmuştu. Şelaleyle ilgili yeni bir iddia var. Kuruyan şelalenin su havzasını çoğaltmak için Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürlüğü, bir çalışma başlattı. İddiaya göre, çalışma kapsamında Kurşunlu Şelalesi’ni besleyen dere yatağındaki çınar ağaçları, suyu azalttığı iddiasıyla kesildi.

‘EKOLOJİK DENGEYİ BOZAR’

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre Aksu Kent Konseyi Tarımdan Sorumlu Başkanı Süleyman Kaplan, “DSİ Bölge Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu ıslah çalışması, suyun debisini çoğaltmayacağı gibi şelaleyi besleyen derenin ekolojik dengesini bozar. Şelaleyi kurtarma adına yapılan bu ıslah çalışması, şelalenin çakılla dolmasına neden olur. Uyarıları ilgili birimlere yaptık” dedi. Bölgede yaşayan çevreci emekli öğretim üyesi Osman Yıldırım da şunları söyledi:

“Derede çınar ağaçlarının kesildiğini gördük. İşçilerin yanına gidip ‘Ağaçları neden kesiyorsunuz?’ diye sorduk. Ağaçların suyu çekerek Kurşunlu Şelalesi’ni kuruttuğunu, şelalenin suyunu artırmak için ağaçların kesildiğini söylediler.”

‘TEMİZLİK YAPILIYOR’

DSİ 13. Bölge Müdürlüğü ise kuraklık için ağaç kesimi yapılmadığını, suyun akışını kuvvetlendirmek için derede temizlik ve ıslah çalışması yapıldığını belirtti. Derenin içinde biriken pisliklerin suyun akışını engellediğini ifade eden DSİ yetkilileri, “Sadece iş makinesinin çalışmasını engelleyen ağaçlar kesiliyor. Zaten ağaç kesimi için Doğa Koruma ve Milli Parklar’dan izin alınması gerekiyor. Biz de bununla ilgili yazı yazdık” açıklamasını yaptı.