Kurt adam lakaplı Larry Gomez'in vücudunun yüzde 98'i kıllarla kaplı

Kurt adam lakaplı Larry Gomez'in vücudu kıllarla kaplı. Çok nadir bir hastalık olan hipertrikozdan muzdarip Gomez, zor günler geçirmiş olsa da artık bu haline alıştığını, hatta kendisiyle gurur duyduğunu söylüyor