'Kurtlar Vadisi Darbe' davasında 5 sanık için zorla getirme kararı

Bir televizyon programında yayınlanan 'Kurtlar Vadisi Darbe' adlı dizi hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberdar oldukları sonucunu çıkaran yorumlar yaptıkları gerekçesiyle “hakaret” ve “iftira” suçlamasıyla yargılanan program sunucuları Nihat Doğan ve Ömür Varol'un da aralarında bulunduğu 5 sanığa mahkeme zorla getirme kararı verdi.

"DARBEYİ ÖNCEDEN BİLİYORLARDI" DAVASI

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yapımcısı Pana Film şirketinin ortakları oyuncu Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat bir televizyon programında Kurtlar Vadisi Darbe dizisinin isminden kaynaklı FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberdar oldukları sonucunu çıkaran yorumlar yapılarak kendilerine hakaret edildiğini ve iftira atıldığını belirtterek şikayetçi oldu. Programı sunan Nihat Doğan, Ömür Varol, Gülşah Saraçoğlu ve Bircan İpek ile yayın sorumlusu Cihad Zembat hakkında "iftira" ve "hakaret" suçlarından 8 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"İFTİRA ATTILAR, ŞİKAYETÇİYİM"

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya müşteki Necati Şaşmaz ve tarafların avukatı katıldı. İftiraya uğradığını kendisine hakaret edildiğini söyleyen Şaşmaz, olay nedeniyle maddi zararının olduğunu söyleyerek, "Bahsedilen dizinin yayın yapamayacağı şeklinde iftira attıktan sonra görüştüğümüz kanallardaki insanların etkilenmesi ve o dönemde kuru ile yaş ayrılamadığı için hangi durumda olduğumuz şüphesi oluştu. Dizimizin yayın döneminde sorunlar oluştu. 300 bin liralık tazminat davası açtık. Şikayetçiyim" dedi.

"KASITLI ALGI OLUŞTURULDU"

Duruşmada söz alan PANA film avukatı ise şirket olarak maddi manevi zarara uğradıklarını söyleyerek "En büyük zarar Kurtlar Vadisi'ne verilmiştir. Kanallarla görüşmelerde bazı sıkıntılar yaşanmış, Kurtlar Vadisi Vatan filminin izlenme sayısı öncekine göre azalmştır. Buna sanıkların sebebiyet verdiğini düşünmekteyiz. Bu da şirketin maddi zararını ortaya koymaktadır. Kurtlar Vadisi Vatan filmi vizyona girmeden önce bu algının kasıtlı olarak oluşturulduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

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15 temmuz