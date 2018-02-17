Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Necati Şaşmaz'ın 'Polat Alemdar' karakteriyle başrolünü oynadığı ve ilk olarak 'Kurtlar Vadisi' adıyla 2003 yılında yayın hayatına başlayan dizinin yeni serisi için geri sayım başladı. Kurtlar Vadisi dizisinin takipçileri 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla yeniden seyircisiyle buluşacak olan dizinin yayın tarihini araştırmaya başladı. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? İşte Necati Şaşmaz'ın açıklamasıyla Kurtlar Vadisi Kaos hakkkında merak edilenler...

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi Şubat ayında ekranlara gelecek. Net olarak hangi gün yayınlanacağı açıklanmayan Kurtlar Vadisi Kaos'un hangi kanalda yayınlanacağı da en çok merak edilenler arasında. Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada fragmanın yakın zamanda yayınlanacağını hangi kanalda yayınlanacağının da o zaman belli olacağını vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni"ni için geldiği Konya'da AA muhabirine 'Kurtlar Vadisi Kaos' ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinin, 2018'de "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak izleyicinin karşısına çıkacağını belirtti. Şaşmaz, "Dizimizin senaryosunu tamamladık. Şubat ayı gibi televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak inşallah." dedi. İzleyicilerin, dizinin hangi kanalda yayınlanacağını merak ettiğini dile getiren Şaşmaz, "Yakın zamanda fragmanlarıyla, hangi kanalda yayınlanacağıyla gündeme geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"KAOS TEORİSİ ELE ALINACAK"

Şaşmaz, 15 yıldır Türkiye'yi ilgilendiren, izleyicide bir karşılığı olan konuları işlemeye çalıştıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurtlar Vadisi Kaos ile 'kaos teorisi' ele alınacak. Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide hedef dünyayı kaosa yönlendirip, kaosla yönetmek. Biz de 'kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz?' anlatmaya çalışacağız. 'Kaos durumunda elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz?' bunları ele almaya çalışacağız. Değişen siyasi ve coğrafi denklemde Türkiye olarak nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapacağız gibi konuları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda 'Myanmar'dan Afganistan'a, Makedonya'ya hatta Amerika'ya kadar uzanan hikayeler olacak' diye şimdiden müjdesini verebilirim."

"ASKERİ DİZİ PROJEMİZ VAR"

Dizinin 15. yılında da başarılı hikayelerle izleyiciyle buluşacağını anlatan Şaşmaz, "Bir de askeri dizi projemiz var. İnşallah onunla ilgili de yakın zamanda açıklamalarımız olacak." diye konuştu. Kurtlar Vadisi'nin şimdiye kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gördüğünü, yaklaşık 60 ülkede izlendiğini vurgulayan Şaşmaz, özellikle Orta Doğu'da ilgiyle takip edildiklerini aktardı.

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