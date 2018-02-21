Kurtlar Vadisi dizisi yeniden izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ana karakteri 'Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un başlayacağı konusunda bilgiler vermişti. İlk olarak 2003 yılında 'Kurtlar Vadisi' adıyla yayın hayatına başlayan dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Seyirciler 'Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı? İşte Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili merak edilenler...

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK? FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Geçtiğimiz günlerde "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" için geldiği Konya'da AA muhabirine 'Kurtlar Vadisi Kaos' ile ilgili açıklama yapan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un Şubat ayında ekrana geleceğini duyurmuştu. Dizinin ne zaman başlayacağı konusunda net bir tarih belli olmamakla birlikte dizinin hangi kanalda yayınlanacağı da henüz duyurulmadı. Şaşmaz, yaptığı açıklamada dizinin fragmanının yakın zamanda yayınlanacağı ve hangi kanalda başlayacağı da o zaman belli olacağını ifade etti.

İşte Necati Şaşmaz'ın 'Kurtlar Vadisi Kaos' ile ilgili açıklaması;

"2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinin, 2018'de "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak izleyicinin karşısına çıkacağını belirtti. Şaşmaz, "Dizimizin senaryosunu tamamladık. Şubat ayı gibi televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak inşallah." dedi. İzleyicilerin, dizinin hangi kanalda yayınlanacağını merak ettiğini dile getiren Şaşmaz, "Yakın zamanda fragmanlarıyla, hangi kanalda yayınlanacağıyla gündeme geleceğiz."

"KAOS TEORİSİ ELE ALINACAK"

Şaşmaz, 15 yıldır Türkiye'yi ilgilendiren, izleyicide bir karşılığı olan konuları işlemeye çalıştıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurtlar Vadisi Kaos ile 'kaos teorisi' ele alınacak. Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide hedef dünyayı kaosa yönlendirip, kaosla yönetmek. Biz de 'kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz?' anlatmaya çalışacağız. 'Kaos durumunda elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz?' bunları ele almaya çalışacağız. Değişen siyasi ve coğrafi denklemde Türkiye olarak nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapacağız gibi konuları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda 'Myanmar'dan Afganistan'a, Makedonya'ya hatta Amerika'ya kadar uzanan hikayeler olacak' diye şimdiden müjdesini verebilirim."

"ASKERİ DİZİ PROJEMİZ VAR"

Dizinin 15. yılında da başarılı hikayelerle izleyiciyle buluşacağını anlatan Şaşmaz, "Bir de askeri dizi projemiz var. İnşallah onunla ilgili de yakın zamanda açıklamalarımız olacak." diye konuştu. Kurtlar Vadisi'nin şimdiye kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gördüğünü, yaklaşık 60 ülkede izlendiğini vurgulayan Şaşmaz, özellikle Orta Doğu'da ilgiyle takip edildiklerini aktardı.

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