Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de oturan ve yörede "kuş dili" olarak bilinen ıslıkla haberleşme dilinin son öğreticilerinden olan 71 yaşındaki Nazmiye Çakır geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çakır, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren kuş diliyle ilgili kaymakamlığın açacağı kursta usta öğretici olarak çalışacaktı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Kenan Taşkın'ın aktardığı bilgilere göre, Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de oturan ve yörede "kuş dili" olarak bilinen ıslıkla haberleşme dilinin son öğreticilerinden olan Nazmiye Çakır, önceki gün Espiye ilçesine gitti. İlçede bir süre alışveriş yapan kadın daha sonra bir yakınını görmek için Adabük Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu'nun karşısına geçmek istedi. Talihsiz kadına Trabzon yönünden gelen B.Z. yönetimindeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın ambulansla ağır yaralı olarak Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazmiye Çakır burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



USTA ÖĞRETİCİYDİ

Çakır'ın UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren ve Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy yöresine özgü 500 yıllık geçmişi bulunan ‘kuş dili' olarak da bilinen ıslıkla haberleşme dilinin yörede son öğreticilerinden biri olduğu öğrenildi. Talihsiz kadın önümüzdeki günlerde Çanakçı Kaymakamlığı tarafından açılması planlanan kuş dili kursunda usta öğretici olarak çalışacak ve katılımcılara kuş dilini öğretecekti.

Nazmiye Çakır

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