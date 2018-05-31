Aydın’ın Kuşadası ilçe Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), zengin bitki çeşitliliğinin envanterini çıkararak turizme kazandırmaya çalışıyor.



HT Egeli'de yer alan habere göre, Kuşadası ve çevresinin ülkemizdeki bitki çeşitliliğinin yoğun görüldüğü zengin alanlardan biri olduğunu söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü “Bilimsel çalışmalar Kuşadası’nın flora açısından ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. Makilik alanlarda 400’e yakın bitki ve 18 orkide türü tespit edilmiştir” dedi.

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