Kütahya'da dün geceden beri haber alınamayan şahıs, ormanlık alanda zincirle boğularak öldürülmüş halde bulundu.



İHA'nın haberine göre, Sazak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri, öldüğü belirlenen kişinin 34 yaşındaki Hakan Kirez olduğunu tespit etti. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, Kirez'in boynunda zincir izleri olduğu ve boğularak öldürüldüğü belirlendi.



Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.



Öte yandan baba Metin Kirez'in oğlunun eve dönmemesi üzerine dün gece polis merkezine gelerek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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