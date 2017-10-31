Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken LPG tankı patlayan otomobil, tamamen yandı.

AA'nın haberine göre, Yunus Öztürk'ün kullandığı otomobil, Askerlik Şubesi kavşağındaki trafik lambalarında beklediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücüsünün inerek uzaklaşmasının ardından aracın LPG tankında peş peşe patlamalar oldu.

Tavşanlı Belediyesine ait itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.