Kütahya'da minibüs devrildi: 9 yaralı

Bugün saat 07.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolunun 29'uncu kilometresinde meydana gelen olayda, Denizli'den İstanbul'a giden M.I. yönetimindeki minibüs, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirince şarampole devrildi.

DHA'nın haberine göre; Kazada, minibüs sürücüsü ile birlikte toplam 9 kişi yaralandı. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine 112 acil servis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarıldı. 9 yaralı, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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