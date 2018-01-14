Kütahya'da yarın okullar tatil mi

Kütahya'da kar yağışı ve sis- Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla mevkisinde görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düşüyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Alınan bilgiye göre, Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla mevkisinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düşüyor. Kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı. Trafik ve karayolları ekipleri, gizli buzlanma ve sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

KÜTAHYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (15 OCAK 2018)

Kütahyalılar yılın ilk karına kavuştu. Akıllarda kalan soru ise "Kütahya'da yarın okullar tatil olacak mı?" sorusu oldu. Kütahya Valiliği tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiği zaman sayfamızda eklenecektir. İşte Kütahya için hava durumu tahmini.

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