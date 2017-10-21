Kutup ayıları köyü kuşattı!

Rusya'nın doğusunda kutup dairesi içinde kalan 601 nüfuslu Ryrkaypiy Köyü, 3 gündür 20 kutup ayısının kuşatması altında.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bir deniz fili kolonisinin peşine düşen ayılar, yüzlercesini korkutup köy yakınlarındaki 40 metre yükseklikteki kayalıktan düşmelerini sağladı.
Ölen deniz fillerinin cesetlerini yiyen kutup ayıları karınlarını doyurduktan sonra köye yöneldi. Özellikle genç ayılar evleri merakla inceledi hatta biri, evin camını kırarak içeri girmeyi başardı.
Korku içinde evlerine kapanan balıkçı köyü sakinleri yetkililerin yardımını bekliyor.