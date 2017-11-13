Kuveyt Bakanlar Kurulu'ndan Cumhurbaşknaı Erdoğan açıklaması

Kuveyt Bakanlar Kurulundan Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Muhammed el-Abdullah el-Mübarek es-Sabah, Beyan Saray'ında yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut şartlarda gerçekleştireceği ziyaretin ortak konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatı oluşturacağından dolayı büyük önem arz ettiğini belirtti.

AA'nın haberine göre; Sabah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyetle Kuveyt'te yapacağı ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13-15 Kasım'da Rusya Federasyonu, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

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