Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'te çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



DHA'nın haberine göre, Kuyumcukent'in 2. katında bulunan bir dökümhanede saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bacaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

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