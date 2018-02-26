İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Güney Kore Başkanlık Sarayı'ndan yapılan açıklamada, PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın kapanış töreni için Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli General Kim Yong-chol, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya gelmişti.

Güzey Kore tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Washington ile bağları güçlendirme isteğini dile getirdiği, Kuzey Kore'nin ABD ile görüşmelerde bulunmaya açık olduğunu söylediği öne sürüldü.

Kuzey Kore'den 8 kişilik bir ekibin, nükleer program başta olmak üzere, ABD ile yaşanan krizi en aza indirmek için harekete geçtiği ifade edildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump yönetimi tamamen, kanıtlanabilir ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasını hedefliyor." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Kuzey Kore'yle yapılacak bir görüşmeden bu sonucun elde edilmesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Kuzey Kore nükleer silahları bırakırsa önünde aydınlık bir yol olacak. Pyongyang'un mesajlarında bu görüşmeleri yapmak isteyip istemediklerini göreceğiz. Bu süreç içerisinde ABD ve bütün dünya Kuzey Kore'ye nükleer ve füze çalışmaları yaptıkları yolun çıkmaz bir yol olduğunu kendilerine net bir şekilde söylemeye devam etmesi gerekmektedir."

Beyaz Saray, ABD'nin nükleer silahsızlanma konusunun sonuca kavuşması için Kuzey Kore ile Güney Kore ve uluslararası komitelerin de katılacağı bir toplantıya açık olduğu kaydedildi. Açıklamada, Kuzey Kore tamamen nükleer silahlardan arındırılana kadar, barışçıl baskı kampanyalarına devam edeceklerini belirtti.

Güney Kore Hükümeti dün sabah saatlerinde Kuzey Kore'den gelen üst düzey heyetle yaptığı toplantıda, Kuzey Kore'nin ABD ile görüşmeye açık olduğunu aktarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ocak ayında bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Donald Trump'ın da böyle bir görüşmenin hem Kore yarım adası hem de Kuzey Kore-ABD ilişkileri için faydalı olacağını düşündüğünü ifade etmişti.

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