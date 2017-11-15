Kuzey Kore'den Trump'a idam cezası!

Kuzey Kore'de iktidarda olan Komünist Partisi'nin gazetesi Rodong Sinmun'da yayımlanan başyazıda ABD Başkanı Donald Trump sert bir şekilde hedef alındı.

Telegraph Gazetesi'nin haberine göre, Kuzey Kore devlet gazetesinde yayımlanan başyazıda, Donald Trump'ın idam cezasına layık olduğu ifade edildi. ABD Başkanı Trump hakkında "Kore halkının ölüme mahkum ettiği iğrenç bir suçlu olduğunu bilmeli" ifadesi kullanıldı.

Trump'ın geçen hafta yaptığı Asya ziyareti sırasında Güney Kore'ye gitmesine odaklanarak, Güney Kore parlamenterlerine yaptığı konuşmada 'Kuzey'in vahşi diktatörü' ifadesine yer verilen yazıda, ABD Başkanı’nın Kuzey Kore'ye saygısızca davrandığı belirtildi. "Kore halkının ölüme mahkum ettiği iğrenç bir suçlu olduğunu bilmeli" ifadesi kullanıldı.

Yazıda Trump, Kuzey Kore sınırına yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiği için korkaklıkla da suçlandı.

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