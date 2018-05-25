Kuzey Kore: Görüşmeye hazırız

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan zirveyi iptal etmesinin ardından, hala "ne zaman ve ne şekilde olursa" görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan Trum'ın kararının "çok üzücü" olduğunu söyledi.

Trump, zirveyi Kuzey Kore'nin gösterdiği "açık düşmanlık" nedeniyle iptal ettiğini söylemişti.

Zirve, görevdeki bir ABD Başkanı'nın bir Kuzey Kore lideriyle buluşacağı ilk görüşme olacaktı.

12 Haziran'da Singapur'da yapılması öngörülen görüşmenin detayları net değildi, ancak Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve gerilimin azaltılmasına odaklanılması bekleniyordu.

Trump'ın görüşmeyi iptal kararından saatler önce, Kuzey Kore ülkenin tek nükleer silah deneme tesisini yıkma vaadinin yerine getirildiğini açıklamıştı.

Trump, iptal kararını Kim Jong un'a hitaben yazılan bir mektupla açıklamıştı.

Daha sonra da ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Kuzey Kore'de "büyük bir iyi niyet eksikliği" olduğunu söyledi.

'Kuzey Korelilere bizi ekti'

Yetkili, Pyonyang'ın verdiği bir dizi sözü tutmadığını ve zirve öncesi Beyaz Saray'ın Kuzey Koreli diplomatlarla görüşmek için gittiği Singapur'da gönderdiği yetkiliyle görüşmeye gelmediğin söyledi.

Yetkili "Kuzey Koreliler gelmedi. bizi ektiler" dedi.

Trump Kim'e hitaben yazdığı mektupta, 12 görüşmeyi Kuzey Kore'nin son açıklamasında yer alan "öfkeli ve düşmanca ifadeler" nedeniyle iptal ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında da "Kuzey Kore aptalca hamlelerde bulunursa" ABD ve müttefiklerinin hazır olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'ye yönelik "maksimum baskının" devam edeceğini belirten Trump, "ABD'nin güvenliğini asla tehlikeye atmayacağız" dedi.

Trump, Kim'e hem kendisi hem de halkı için doğru olanı yapması çağrısında bulundu.

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