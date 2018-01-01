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Son Dakika... Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan 2018’in ilk tehdidi!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un: Nükleer düğme daima masamın üzerinde

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülke televizyonunda yaptığı yeni yıl kutlama konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik tehditlerini sürdürdü

01.01.2018 - 07:09 | Güncelleme: Reuters

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülke televizyonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, tüm Amerika'nın Kuzey Kore nükleer silahlarının menzilinde olduğunu söyledi. "Nükleer silahı ateşleyecek buton daima masamın üzerinde." diyen Jong Un, Amerika'nın asla kendilerine yönelik bir savaş başlatamayacağını ve nükleer silahların sadece güvenliklerini tehdit edecek bir durum olduğunda kullanılacağını açıkladı.

Güney Kore ile olan ilişkiler hakkında da konuşan Jong Un, Güney Kore ve Kuzey Kore'nin ilişkilerini geliştirmesi ve diyalog yolunun açık olması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Kuzey Koreli lider, Güney Kore'de düzenlenecek kış olimpiyatlarına bir heyet gönderilmesini düşüneceğini açıkladı. Kim Jong Un, Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde düzenlenecek kış olimpiyatları için, "Umarım, Pyeongchang Kış Olimpiyatları başarılı olur." dedi.

 

 

 

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YORUMLAR 20
  • Misafir 3 saat önce
    bu adam gelsın turkıyeye oy vermezsem en adıyım ! adam tam bır lıder konusması sozlerı bızımkıde bunun gıbı olsun köpeği olurum
  • Misafir 3 saat önce
    o kırmızı düğme ile dün gece tüm ülkede havai fişek patlattı tek tuşla :-)
  • Misafir 3 saat önce
    Lider böyle olur işte..
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