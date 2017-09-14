Geçtiğimiz günlerde başarılı bir hidrojen bombası denemesi yapan Kuzey Kore bugün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararlarına cevaben nükleer silahlarla Japonya'yı 'batırmak' ve ABD'yi 'küller ve karanlık' içerisinde bırakmakla tehdit etti.

Peki Kuzey Kore'nin, Japonya ve ABD'ye gözdağı verdiği hidrojen bombası ne kadar etkili ve Pyonyang'ın iddia ettiği kadar güçlü mü?

Bir hidrojen bombası, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya attığı atom bombasında çok daha güçlü olabilir. ABD tarafından ilk kez 1950'li yıllarda denenen hidrojen bombaları, Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan atom bombasından birkaç yüz kat daha etkili bombalar olarak görülüyor.

Uzmanlara göre, Kuzey Kore'nin son denemesinde kullandığı hidrojen bombası en az 140 kiloton ağırlığındaydı ve bu Hiroshima (15 kiloton) ve Nagasaki'ye (20 kiloton) atılan bombalardan 7-8 kat daha fazla etki anlamına geliyor.

Atom bombaları, atom çekirdeğinin parçalanması esasına göre hareket ediyor. Hidrojen bombaları ise parçalanmanın yanısıra erime etkisini de kullanarak daha fazla enerji açığa çıkartıyor. Yani güneşin ve diğer yıldızların enerji açığa çıkarma süreciyle aynı prensipleri paylaşıyor. Tipik bir hidrojen bombası iki aşamalı çalışıyor. İlk aşamada atomik parçalanmayı sağlayan patlama gerçekleşiyor, sonrasında ise hidrojen izotopunun füzyonu başlıyor.

Japonya'yı vuran atom bombaları, fiziksel olarak oldukça büyük boyuttaydılar ve uçaklarda taşınmaları zorunluydu. Ancak hidrojen bombaları, bir kıtalararası füzenin başlığına yerleştirilebilecek kadar küçültülebiliyor. Bu ciddi derecede güçlü silah şu anda beş büyük devletin envanterlerinde bulunuyor: Rusya, ABD, Fransa, Çin ve İngitere.