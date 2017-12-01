"Kuzey Kore'ye askeri seçenek düşünmüyoruz"

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi (Mavi Saray), Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Pyongyang'ın nükleer ve balistik füze tehdidini ele aldıkları bu haftaki ikinci telefon görüşmesinin hemen ardından açıklamalarda bulundu.

"Seul ve Washington yönetimlerinin Kuzey Kore'ye karşı hiçbir askeri seçeneği düşünmediği" vurgulanan açıklamada, "Deniz ablukası da dahil hiçbir askeri opsiyon, Moon ile Trump'ın telefon görüşmesinde dile getirilmedi." ifadesi kullanıldı.

Diğer yandan Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Lee Eugene, düzenlediği basın toplantısında, son balistik füze denemesini "Kuzey'in kırmızı çizgiyi aştığı yönünde değerlendirmediklerini" söyledi.

Lee, Pyongyang'ın çarşamba günü fırlattığı yeni nesil kıtalararası balistik füzesi "Hwasong-15"in, teknolojik uyumluluk ve güdüm konularının da dahil olduğu birçok yönden "tam kapasiteli bir test olmadığını" dile getirdi.

Son denemenin ardından Pyongyang'dan gelen "nükleer silah programının tamamlandığı" yönündeki söylemi "inandırıcı bulmadıklarını" belirten Lee, "Güvenlik durumunda ani bir değişim gözlenmediği sürece Kuzey'in ilave provokasyonlardan kaçınacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.