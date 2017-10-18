Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 16 Ekim'de başlatılan burs başvurularını yapan öğrenciler, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. KYK bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler için KYK burs başvuruları 24 Ekim'e kadar alınacak. Peki, 2017 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği burs ve kredi başvuruları 16 Ekim'de başladı. 2017-18 eğitim öğretim yılında ÖSYS ile ilk defa üniversiteye kayıt olan ve halen üniversite eğitimine devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek linsans ve doktora) öğrencilerin burs ve kredi başvuruları 24 Ekim'de sona erecek. Başvuruları yapan öğrenciler burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Fakat KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Geçtiğimiz sene burs sonuçları başvuru tarihinin bitmesinden 5 gün sonra açıklanmıştı. Buna göre 2017-18 öğretim dönemi burs başvuru sonuçlarının 29 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin uzun zamandır beklediği KYK burs başvruları bugün itibariyle alınmaya başlandı. Öğrenciler, burs başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Burs başvurularını yapmak isteyen öğrencilerin, e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna Gençlik ve Spor Bakanlığı yazarak çıkan ekrana tıklaması ve alt sekmede yer alan Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu sekmesine tıklaması gerekiyor.

Daha sonra ekrana gelecek olan sayfada, öğrencilerden istenen gerekli adımların doğru şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN. (e-Devlet)

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK BURSU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

* Ön lisans öğrencileri,

* Lisans öğrencileri,

* Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

* İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

* Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

* ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

* Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,

* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,