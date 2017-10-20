KYK burs sonuçları için bekleyiş sürüyor

Üniversite öğrencilerine Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen burs ve kredi için geçtiğimiz günlerde başvurular alınmış ve milyonlarca öğrenci başvurularını gerçekleştirmişti. KYK bursundan faydalanmak isteyen milyonlarca üniversite öğrencisi, merakla "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak" ve "KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir?" diye araştırıyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl milyonlarca öğrenciye Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen KYK bursları, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatı boyunca ihtiyacı olabileceği maddiyata destek sağlıyor. Öğrenim kredileri kapsamında milyonlarca öğrenci üniversite eğitimleri boyunca her ay düzenli olarak KYK burs ücretini edinebiliyor.

Bu yıl verilecek olan KYK bursu için geçtiğimiz günlerde başvurular alınmıştı ve milyonlarca öğrenci başvurularını gerçekleştirmişti. Başvurularını tamamlayan adaylar merakla sonuçları beklemeye başladı.

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında resmi bilgi verilmedi ve bu nedenle sonuçların ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. KYK burs sonuçları, tahminlere göre 2 hafta içerisinde açıklanacak ve öğrenciler burs hakkı kazanıp kazanmadığını görüntüleyebilecekler.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştıran milyonlarca öğrenci, bir yandan da sonuçları nereden öğrenebileceğini araştırıyor. İnternet üzerinde "KYK burs sonuçları sorgulama ekranı" olarak arama yapan öğrenciler, sonuç sorgulama işleminin nasıl yapılacağını soruyor.

KYK burs sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun internet sitesi üzerinden duyurulacak ve sonuçları görüntülemek isteyen öğrenciler T.C. Kimlik Numarası yazarak burs kazanıp kazanmadığını öğrenebilecek.

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KYK BURS BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

2017-2018 öğretim yılında verilecek olan KYK bursları için başvurular geçtiğimiz günlerde 16 Ekim tarihinde alınmaya başlanmıştı. Başvurularını hala yapmayan öğrenciler ise merakla "KYK burs başvurusu son gün" aramasını internet üzerinde yapıyor.

KYK'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, KYK burs başvuruları 24 Ekim 2017 tarihinde sona erecek. Başvurularını hala yapmayan öğrencilerin e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını en geç 24 Ekim tarihinde yapması gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler de öğrenim kredisi alabilecek.

KİMLERE KYK BURSU VERİLMEZ?

Henüz KYK burs başvurusunu yapmayan ve başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci, kimlere KYK bursunun verilmeyeceğini de araştırıyor. İşte KYK bursundan yararlanamayacak olan kişiler;

* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,

* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

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