Öğrenim kredisi olan öğrencilere müjde. Kanun teklifi resmen TBMM'ye sunuldu. KYK öğrenim kredisi borçları silinecek mi? Geri ödemeli kredi borçları siliniyor mu? İşte ayrıntılar...

KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? GERİ ÖDEMELİ KREDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek.

Öğrenim Kredisi borçları nasıl hesaplanmaktadır?

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

Kredi geri ödeme planı ile ilgili olarak öğrenciye bilgilendirme yapılır mı?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesinde” borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak, kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Bu sebeple Kurumumuzun tarafından tebligat yapılmamakta olup tebligat yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

Erken ödeme indirimi

Erken ödeme indiriminden yararlanmak isteyen borçlular, ödeme yapmadan önce 444 1961 numaralı KYK KİM’den ( Kurumsal İletişim Merkezi) indirimli borç miktarını öğrenip T.C. Ziraat Bankasının herhangi bir şubesinde adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını belirtmek suretiyle ödemelerini gerçekleştirebilmektedir

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