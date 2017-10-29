kyk ne zaman açıklanacak

KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) ihtiyacı olan öğrenciler için 16-24 Ekim 2017 tarihleri arsında gerçekleştirdiği burs başvuru sonuçları için adaylar takipte. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları nereden duyurulacak? İşte merak edilenler...

2017-18 eğitim öğretim dönem için KYK tarafından gerçekleştirilen burs başvuruları 24 Ekim'de sona erdi. Burs başvurularını yapan öğrenciler ise heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. KYK tarafından henüz resmi olarak sonuçların açıklanacağı tarih duyurulmasa da, geçtiğimiz sene başvuruların bitmesinden yaklaşık 5 gün sonra sonuçlar açıklanmıştı. Buna göre bu sene gerçekleştirilen KYK burs başvuru sonuçlarının 30 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

BURS İÇİN ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER KİMLER?

Şehit/gazi çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettiği takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor.

ÖNCELİK BELGESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Başvuru esnasında öncelik durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi Ankara Çankaya'da bulunan Kredi Dairesi Başkanlığına 5 Kasım 2017 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

KYK BURSU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

* Ön lisans öğrencileri,

* Lisans öğrencileri,

* Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

* İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

* Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

* ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

* Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,

* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

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