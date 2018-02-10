İskoçya’nın Edinburg Üniversitesi araştırmacıları ilk kez kadınlardan olgunlaşmamış yumurta hücreleri alarak bunları döllenme aşamasına gelinceye kadar laboratuvarda olgunlaştırdıklarını açıkladılar.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yöntem, ileride çocuk sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine bir alternatif olabilecek.

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