Geçtiğimiz pazar gecesi Las Vegas'taki müzik festivaline gerçekleştirilen ve 59 kişinin hayatını kaybetmesi ve sonuçlanan saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısını gerçekleştiren Las Vegas saldırganı Stephen Paddock'un saldırıdan bir hafta önce sevgilisi Marilou Danley'in memleketi olan Filipinler'deki bir banka hesabına 100 bin dolar transfer ettiği ortaya çıktı.
Polis, olayla ilgisi olduğu ve saldırıdan önce şüpheliyle birlikte seyahat eden ve sevgilisi olduğu öne sürülen 62 yaşındaki Marilou Danley'nin bulunması için halktan yardım isterken Marilou Danley'in olay sırasında memleketi Filipinler'de olduğu doğrulandı.
Gönderilen paranın ailesi için mi yoksa başka bir amaçla mı kullanılacağı bilinmezken ABD polisi, saldırının düzenlendiği konser alanı ve çevresinde alınan güvenlik önlemlerini kent genelini kapsayacak şekilde genişletti.
Geçtiğimiz pazar gecesi Las Vegas'ta bulunan Mandalay Bay Hoteli'nin 32. katından açık hava konserine katılanların üzerine ateş açan Stephen Paddock, 59 kişinin ölümüne ve 529 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.
ODASINA KAMERA YERLEŞTİRMİŞ
Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, düzenlediği son basın toplantısında, Paddock'un tuttuğu otel odasının içine ve dışındaki koridora çok sayıda kamera yerleştirdiğini açıkladı.
Lombardo, Paddock'ın bu kameralar sayesinde güvenlik güçlerinin kendisinin yerini tespit edip etmediklerini izlediğini söyledi.
Şerif, "Bu kişinin çok hazırlıklı olduğu görülüyor. Bunu, kullandığı silahların türü ve odadaki mühimmatın miktarından anlamak mümkün. Saldırı öncesinde en ince ayrıntısına kadar planlama yapmış" ifadelerini kullandı.
ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olay yerindeki soruşturması devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın da kenti ziyaret etmesi bekleniyor.
Amerikan vatandaşı Stephen Paddock, pazar gecesi Mandalay Bay Oteli'nin 32. katından açık hava konserine katılanların üzerine ateş açmıştı. 59 kişiyi öldüren, 527 kişiyi yaralayan Paddock, saldırının ardından intihar etmişti.
- Las Vegas
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