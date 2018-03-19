ABD’de yapılan bir araştırma, sabun, losyon, şampuan ve saç şekillendirme ürünlerinde kullanılan lavanta yağı ve çay ağacı yağındaki kimyasalların genç erkeklerde meme büyümesine yol açtığını ortaya koydu.

Gazete Habertürk'teki habere göre; Kuzey Carolina’daki Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, bir grup genç erkeğe bu yağları içeren ürünler kullandırıldı.

Kullanım sonucu tıpta “jinekomasti” adı verilen meme büyümesi gözlemlendi. Ancak lavanta yağı ve çay ağacı yağı, kadınlar için “meme büyütücü” olduğu için tavsiye ediliyor.

ERKEKLERDE MEME BÜYÜMESİNİN NEDENLERİ!