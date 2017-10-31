Bursaspor'da Le Guen dönemi iyi başladı

Bursaspor'un yükselişi devam ediyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre en son Süper Lig’de Antalyaspor karşısında maçı domine eden ve karşılaşmadan 4-0’lık galibiyetle ayrılan Yeşil-Beyazlılar, ligdeki puanı 16’ya yükseltti ve üst sıralara doğru emin adımlarla yükselişe geçti. Çalkantılı geçen sezonun ardından takımın başına ünlü Fransız teknik adam Paul Le Guen’i getiren Bursaspor, yaptığı transferlerle yeniden yapılanmaya gitti. A takıma yapılan 8 yeni oyuncu transferi sonrası lige başlayan Yeşil-Beyazlılar özellikle iç sahadaki baskın oyunu ile dikkatleri üzerine çekti.

İÇ SAHADA TEK MAĞLUBİYET ALDI

Bursaspor, taraftarlarının da büyük desteği ile iç sahada adeta şov yapıyor. Kendi evinde beş karşılaşmaya çıkan Yeşil-Beyazlılar, sadece lider Galatasaray’a mağlup olurken, 4 galibiyetle önemli bir başarıya imza attı.

Paul Le Guen

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