Le Guen: Titi ve Agu büyük eksikler

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü sahalarında yapacakları Göztepe maçında sakatlığı bulunan Agu ve kart cezalısı Titi'nin forma giyememesinin kendileri açısından büyük eksiklik olduğunu belirterek, "Yerine oynayacak oyunculara güveniyorum." dedi.

Le Guen, Özlüce Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takım halinde çalışamadıklarını söyledi.

Bu anlamda Göztepe maçından önceki son antrenmanların önem taşıdığını vurgulayan Le Gen, "Oyuncularımız geri dönmüş oluyor. Bizim de onlarla taktiksel temelimizi hatırlamak için yapacağımız antrenmanlar önem kazanıyor. Göztepe maçında sakatlığı bulunan Agu ve kart cezalısı Titi bizim için büyük eksiklik. Yerine oynayacak oyunculara güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Le Guen, taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Antalyaspor karşılaşması bizim için çok önemliydi. Taraftarımız o karşılaşma için destekleriyle karar verici bir mekanizma haline gelmişti. Milli takımlardan dönüşlerde oyuncuların konsantrasyonunu sağlayabilmeleri açısından çok büyük önem arz ediyor. Oyuncularımızın konsantrasyonu, kendilerini maça vermeleri adına çok fazla şey yapıyoruz. Taraftarlarımızın varlığı ve desteği, oyuncuların bu dönüşlerde daha yumuşak bir geçiş yapabilmesi açısından hayati önem taşıyor."

Paul Le Guen

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