100 milyondan fazla oyuncusuyla günümüz popüler kültürünün bir parçası haline gelen meşhur oyun League of Legends’in bir müzik grubu da var; Pentakill. Grup aslında oyundaki karakterlerden oluşuyor; Karthus (vokal), Mordekaiser (gitar), Sona (klavye), Yorick (bas) ve Olaf (davul)... Gerçek hayattaysa onlara ses verense metal müziğin önde gelen isimleri, Noora Louhimo (Battle Beast), Mike Pitman ve Rich Thomson (Xerath), Per Johansson (Ureas), Tommy Lee (Motley Crue), Danny Lohner (Nine Inch Nails) ve Jorn Lande (Masterplan). Oyunun hayranları konserleri hiç kaçırmı- yor, ilk albümü Smite & Ignite 2014’te dijital müzik marketlerinde zirveye oturmuştu. Grubun ikinci albümü Pentakill II: Grasp Of The çıktı. Gruptan Jorn Lande ve Noora Louhimo sorularımızı yanıtladı. HT Cumartesi'den Ece Ulusum'un röportajı...

Önemli müzisyenlerle böyle bir projenin parçası olmak nasıl bir duygu?

Noora Louhimo: Bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bir vokalist olarak farklı projelerde yer almayı her zaman istiyordum.

Jorn Lande: League of Legends gibi dünya genelinde hem ticari hem de fikir anlamında bu denli büyük etkiye sahip bir şeyin parçası olmak benim için yepyeni bir deneyim. Dünyada oyun endüstrisi çok büyük. Çoğu sanatçının hayalini müzik şirketiyle anlaşma yap, albüm yayınla, turneye çık, radyo ve televizyonda şarkıların dönsün, albümün çok satsın şeklinde geleneksel yaklaşımlar süslüyor. Bu yanlış değil, ancak dijital dünyada yeni stratejiler eşliğinde ortaya çıkan fırsatlar var... Ben bu alanda alternatiflerin sınırsız olduğunu düşünüyorum. Tıpkı 1800’lerde Kuzey Amerika’da yaşanan altına hücum çağında herkesin altını ilk bulan olmak için çabalaması gibi, herkes yeni teknolojilerin hayatımıza getireceği yeni fırsatları bulmaya ve keşfetmeye çalışıyor. Riot Games gibi şirketlerin yaptığı tam olarak bu. Ben bu konularda biraz eski kafalıyım, bu nedenle gençlerle çalışmak için ‘avlanan’ taraf oldum. Neticede gurur duyuyorum ve Pentakill’in metal müziğe yepyeni bir soluk getirdiğine inanıyorum.

League of Legends hakkında ne düşünüyorsunuz?

N.L.: Açıkçası şimdiye kadar hiç bilgisayar oyunu oynamadım. Benim için müzik yapmak her şeyden önce geliyordu. Bu nedenle oyun dünyasında da müzisyen veya seslendirme sanatçısı olarak arka planda yer almak istiyorum. Şimdiye dek oyunlarda seslendirme sanatçısı olarak yer almasam da sesimi mümkün olan her yerde kullanmak istiyorum. Dolayısıyla oyunlarda sesimle yer almak önemli hedeflerimden biri.

Favori şampiyonunuz hangisi?

J.L.: Gruptaki sanal yansımam Karthus, benim için başkası söz konusu olamaz!

‘PARÇALARIN HAMMADDESİ ROCK’

Müzik, oyun dünyasında önemli bir yer tutuyor. Kariyeriniz açısından bakıldığında böyle bir grupta dünya klasmanında müzisyenlerle çalışmak sizin için ne anlama geliyor?

N.L.: Bunu zaman gösterecek. Pentakill 2’de amacım en iyi performansımı ortaya koyarak benim için en tatmin edici sonuca ulaşmak ve albümün bütünlüğüne katkı sağlamaktı. Bu projeyle beni daha önce tanımayan yepyeni dinleyicilere ulaşma fırsatı bulduğuma inanıyorum.

J.L.: LoL’ün etkisine baktığımda MTV’nin ilk zamanları aklıma geliyor. Bugün oyun endüstrisinin müzik üzerindeki etkisini önde gelen müzik kanallarının en iyi zamanlarında oluşturduğu etkiyle kıyaslamam mümkün. Bugün bulunduğum yerden dolayı kendimi kesinlikle şanslı hissediyorum. Bu tıpkı eski bir rock motoruna yeniden yakıt doldurmak gibi. Çıktığım bu yolculuğun her dakikasının keyfini sürmek için gazı sonuna kadar köklemeye kararlıyım!

Jorn Lande

Albümdeki sözler hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz? Favori sözleriniz hangileri?

N.L.: Albümdeki tüm şarkıların sözleri LoL evrenine dair ve bunu oldukça heyecan verici buluyorum. Özellikle Frozen Heart şarkısının sözlerini çok beğendim.

J.L.: Pentakill içinde pek çok müzikal tercih var. Klasik heavy rock, progresif, power metal, pop müzik... Bu içinde pek çok müzikal renk barındıran çeşidi bol bir karışım olsa da, hammaddesi rock müzik. Albümdeki her parçayı farklı bir yönüyle seviyorum, bu nedenle aralarında seçim yapmam zor. Ama geleneksel rock bakış açısıyla baktığımda Mortal Reminder şarkısının, diğer deneysel şarkılara kıyasla insanı yakalayan kompozisyonu ve rock anlayışına yakınlığıyla öne çıktığını söyleyebilirim. Mortal Reminder aynı zamanda kolayca ayırt edilebilen imza niteliğinde bir riff’e sahip. Yaylılardan oluşan bir dörtlüyle veya senfoni orkestrasıyla rahatlıkla icra edebileceğiniz kadar klasiğe yatkın bir yapısı var. Sözleri de çok hoşuma gidiyor. Şarkı, intikam için dönen korkusuz bir savaşçının ruh halini çok iyi yansıtıyor. The Cull da beğendiğim şarkılar arasında. Ballad bir introyla başlayıp progesif bir başyapıta dönüşüyor. Şarkıdaki kabile ruhu bir anda üzerime yansıdı ve kendimi Amerikan yerlilerinin ilahilerine benzer tınılar söylerken buldum kendimi. Bunu en son gençliğimde ARK isimli bir gruptayken yapmıştım!

Oyunu oynamayan için de hiç fena değil...

J.L.: Sözleri açısından baktığınızda Pentakill şarkıları gerçek hayata kolayca uyarlanabilir. Sembolik olarak gündelik hayatla örtüşen pek çok tarafı var. Elbette ki sözlerde yer alan pek çok isim ve obje doğrudan oyunla alakalı. Bu nedenle LoL oyuncusuysanız sözler sizin için daha anlamlı olacaktır.