Lens Beşiktaş Alanyaspor maçında oynamak istemediği iddialarını yalanladı

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından çarpıcı bir iddia gündeme geldi. NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ta karşılaşmanın son bölümlerinde ısınan isimlerden Jeremain Lens, teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyuna girmek için çağrıldı. Ancak Lens, oyuna girmek istemediğini belirtti. Daha sonra ise Gary Medel, oyuna girmek için çağrıldı. Fakat Medel de Şenol Güneş'e oyuna girmek istemediğini söyledi.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens ve Gary Medel'in oyuna girmek istememesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş, Necip Uysal'ı sahaya sürdü.



Jeremain Lens, hakkında çıkan iddialara Twitter üzerinden yanıt verdi. Hollandalı yıldız, "Söylentileri duydum ve sadece herkesin her zaman oynamak istediğimi bilmesini istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.