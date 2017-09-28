Leonardo resmen Antalyaspor'da - Leonardo kimdir?

Antalyaspor, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Leonardo'yu getirdi. Leonardo Aroujo için sosyal medya hesaplarından 'hoş geldin' mesajı yayınlandı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Brezilyalı teknik direktör Leonardo Nascimento de Araújo ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır."

Brezilyalı teknik direktör, Osmanlıspor karşılaşmasını başkan Ali Şafak Öztürk ile birlikte tribünde izlemişti.

— Habertürk Spor (@HTSpor) September 25, 2017

LEONARDO KİMDİR?

Leonardo Nascimento de Araújo, 5 Eylül 1969 tarihinde Brezilya'nın Niteroi şehrinde dünyaya geldi. 1987 yılında Flamengo takımında profesyonel olarak futbol oynamaya başlayan Leonardo, üç yılın ardından Sao Paulo'ya transfer oldu.

Sao Paulo'nun ardından İspanyol takımı Valencia'ya 1992'de transfer olan Leonardo, çıktığı 71 maçta 6 gol kaydetti. 1993'te Japonya takımı Kashima Antlers'e transfer oldu 49 maçta 30 gol attı.

1996'da Paris Saint-Germain'e gitti ve burada 34 maçta 7 gol attı. Aynı zamanda 31 Ekim 1996 tarihinde UEFA Kupası Galipler Kupası maçında Galatasaray'a karşı da bir gol kaydetti.

1997-1998 sezonunda Milan'a transfer oldu ve 102 maçta 22 gol kaydetti. Ardından sırasıyla 2001-2001 sezonunda Sao Paulo'ya ve ardından 2002'de Flamengo'ya transfer oldu.

Son olarak da 2003'te Milan ile yeniden anlaşan Leonardo, son maçına 6 Şubat 2003 tarihinde Perugia karşısında çıktı. Leonardo, 2003 yılında futbolu bıraktı.

Futbolu bıraktıktan sonra da antrenörlüğe başlayan Leonardo, 2009-2010 sezonunda Milan'ı ve ardından 2010-2011 sezonunda İnter'i çalıştırdı.

Tecrübeli teknik adam, 28 Eylül 2017 tarihinde Antalyaspor'un başına geldi.