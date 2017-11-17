Letoon ve Xanthos ziyaretçilerini bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Köyü sınırları içerisinde bulunan Xanthos Antik Kenti’nin 2018’de, Letoon Antik Kenti’nin ise gelecek ay ziyarete hazır hale geleceğini açıkladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un geçen aylardaki ziyaretlerinde yerinde yapılan tespitler doğrultusunda antik kentlerdeki çalışmalar hız kazandı. Antik şehirlerde, sinevizyon bilgilendirme salonu, otopark, market, kafe, hediyelik eşya satış birimleri ve yürüme yolları oluşturulacak. Antik dönemin dini merkezlerinden Letoon Antik Kenti’ndeki çalışmalar 2.8 milyon, 2018 yılı turizm sezonuna yetiştirilmeye çalışılan Xanthos Antik Kenti’ndeki çalışmalar ise 4.3 milyon TL’ye tamamlanacak.