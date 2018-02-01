Levent'te ticari taksi, sollama yapacağı esnada önünde seyreden otomobile çarparak takla attı. Ters dönen araçtaki sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, cadde üzerinde yoğun araç trafiği oluştu.

İHA'nın haberine göre kaza, saat 09.00'da Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükdere Caddesi'nde seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü Ferdi E., sollama yapacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önündeki araca çarparak bariyerlere vuran ticari taksi takla attı. Kazada sürücü Ferdi E. taksinin içerisinde sıkıştı.

YOĞUN ARAÇ TRAFİĞİ OLUŞTU

Çevredeki vatandaşların durumu 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı sürücü Ferdi E.'yi sıkıştığı araçtan çıkarttı. Ambulansa bindirilen yaralı sürücü, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası cadde üzerinde yoğun araç trafiği oluştu. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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