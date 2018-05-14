Leyla Gencer'in 10. ölüm yıldönümü için 'ikinci evi' La Scala'da sergi

Dünya opera sahnelerinin en büyük divalarından kabul edilen La Diva Turca (Türk Diva) Leyla Gencer'in 10. ölüm yıldönümü için İtalya'nın en saygın opera evi La Scala'da özel bir program düzenleniyor.

10 Mayıs 2008'de Milano'da hayatını kaybeden Leyla Gencer'in defalarca sahne aldığı ve ölümüne kadar da akademisinde görev yaptığı La Scala'da bugünden itibaren bir Leyla Gencer sergisi yapılıyor. Eylül ayına kadar devam edecek sergide, La Scala arşivlerinin yanı sıra İtalyan Rai televizyonu ve Türkiye'den getirilen görüntüler de yer alıyor.

Serginin açılışına Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Teatro alla Scala Genel Direktörü Maria di Freda da katıldı.

La Scala, sergi duyurusunda "Belcanto geleneğinin, adı La Scala ile özdeşleşen büyük divalarından Leyla Gencer ses karakteri, sahnedeki duruşu, repertuarının genişliği ve sahnelerden ayrıldıktan sonra da akademideki gençlere eğitim alanında devam eden ilişkisinin uzunluğu nedeniyle özel bir yere sahip" denildi.

Serginin küratörlerinden Pier Luigi Pizzi de "Leyla Gencer bir efsanedir. Devasa bir sanatçıdır" dedi. Leyla Gencer'le birlikte çalışmış olan Pizzi, bu sergiyle Gencer'in "adanmışlık, özveri, titizlik ve özeleştiri üzerine inşa ettiği olağanüstü kariyerine duyduğu hayranlığı" göstermek istediğini belirtti.

'Tarzı, zarafeti, zekası ve kültürüyle harika bir kadın'

Pizzi, Leyla Gencer için "Tarzı, zarafeti, zekası, kültürü, ironi ve mizah gücü, dürüstlüğü ve cömertliğiyle harika bir kadın" dedi.

Teatro alla Scala, La Diva Turca için yarın da özel bir konser düzenleyecek.

10 Ekim 1928'de İstanbul'da doğan Leyla Gencer, yaklaşık 35 yıllık sahne hayatında Ankara'dan Napoli'ye ve sonrasında da La Scala başta olmak üzere dünyanın önemli sahnelerine baş soprano olarak çıktı. 1985'te Venedik'teki La Fenice tiyatrosunda kariyerini sonlandıran Gencer, bundan sonra da genç opera sanatçılarının eğitimi için çalıştı.

Leyla Gencer'in 1997'den 2008'deki ölümüne kadar yöneticiliğini yaptığı Teatro alla Scala Şan Akademisi de, 10. ölüm yıldönümü için bir anma mesajı yayımladı. Mesajda, Leyla Gencer'in 2008'deki vefatı sonrası La Scala'dan yapılan açıklamaya da yer verildi:

"Leyla Gencer ile birlikte, yalnızca onun tiyatrosu ve ikinci evi olan La Scala değil, operanın kendisi de geri gelmez ihtişamlı yıllara veda ediyor."

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