Leyla Zana'nın "milletvekilliğinin düşürülmesi" dosyası bugün komisyonda görüşülecek

HDP'li Leyla Zana'nın "milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin süreç, TBMM Başkanlık Divanı'nın 20 Temmuz 2017'de yaptığı toplantıyla başladı.
TBMM Başkanlık Divanı, "Anayasa'nın 81. maddesine uygun biçimde ant içmeden aralıksız olarak Genel Kurul'un 212 birleşimine katılmayan" Zana'nın "devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin dosyayı, Karma Komisyona sevk etmişti.
Bunun üzerine Karma Komisyon, Leyla Zana'nın "1 Ekim 2016 ila 30 Nisan 2017 döneminde ant içmeden aralıksız Genel Kurul'un 212 birleşimine katılmaması nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin dosyayı ele almak üzere 17 Ekim'de toplanmıştı. Komisyon, 5 milletvekilinden oluşan Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar vermişti.
KARMA KOMİSYONDA KARAR BEKLENİYOR
Hazırlık Komisyonu, yaptığı çalışmada konuya ilişkin raporunu hazırlayarak Karma Komisyon'a sundu. Karma Komisyonun bugün yapacağı toplantıda, Zana hakkındaki kararı vermesi bekleniyor.
LEYLA ZANA'YA ÖDENEK VE YOLLUK VERİLMİYOR, ODASI DA BULUNMUYOR
TBMM İçtüzüğü'nün 154. maddesi uyarınca, "Zana'nın 17 Kasım 2015 ile 30 Nisan 2017 dönemine ilişkin ödenek ve yolluğunun verilmemesi" Genel Kurul'da kabul edilmişti. Karar doğrultusunda Zana'ya ödenek ve yolluk verilmiyor.
Anayasa'ya uygun yemin etmediği için Meclis'te yasama çalışmalarına da katılamayan Zana'nın milletvekili odası da bulunmuyor.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Karma Komisyon'un, Zana'nın "devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesi" yönünde karar alması durumunda, dosya TBMM Genel Kurul gündemine gelecek ve nihai karar orada verilecek.
Genel Kurul da aynı yönde karar verirse, HDP'li Zana'nın milletvekilliği, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla (276) düşürülecek.
MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLENLER
Daha önce HDP'li vekiller Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk ve Besime Konca'nın milletvekillikleri düşürülmüştü.
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