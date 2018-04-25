LG, özellikle son birkaç senedir en büyük rakibi Samsung'un bir hayli gerisinde kalıyor. Güney Koreli teknoloji devi her yeni modeliyle bu durumu tersine çevirmek istese de, şirketin şu ana kadar bu konuda çok da başarılı olduğu söylenemez.

Bu yıl piyasaya süreceği LG G7 modelinde de kendine aynı hedefi koyan LG, sızdırılan ilk benchmark sonuçlarına göre yine Samsung'un gerisinde kalacak gibi görünüyor. Öyle ki, internete düşen G7 benchmark sonuçlarına göre tekli işlemci performansından 2312 puan alan LG’nin yeni amiral gemisi, çoklu işlemci performansından ise 8979 puan alabildi.

Samsung tarafından kısa bir süre önce piyasaya sürülen Galaxy S9 ise her ne kadar, aynı testin çoklu işlemci performansından 8894 puan almış olsa da, tekli işlemci performansı olarak 3648 puana ulaşmış ve gerçekten önemli bir başarı elde etmişti. S9 Plus modelinde ise bu sayıların daha da yukarılara tırmandığını söylemek gerek.

Yine de LG G7, şu ana kadar sızdırılan özellikleriyle hiç de yabana atılır bir telefon değil. Qualcomm Snapdragon 845 yonga setine ve 4GB RAM'e sahip olması beklenen telefon ayrıca 60fps hızında 4K video kaydı yapabilecek. LG G7’nin en önemli bilinmezi ise fiyatı. Şu ana kadar bu telefonun fiyatına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmış değil. Ancak rakiplerine göre uygun bir fiyatla satışa sunulması, LG G7’yi fiyat performans ürünü olarak tercih sebebi haline getirebilir.