Liselere Giriş Sınavı (LGS) 2 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Yapılan sınav sonucunda Türkiye genelinde büyük heyecan yaşandı. MEB sınavdan bir gün sonra LGS soru ve cevaplarını odsgm.meb.gov.tr üzerinden öğrencilerin erişimine açtı. Şimdiki merak ise LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınavının sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde MEB'in resmi internt sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden adayların erişimine açılacak.

2 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulandı. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başladı, 12.30'da bitti. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika sürdü, ikinci bölümde sayısal alandan 40 soru yöneltildi ve 60 dakika sürdü.

LGS SORU VE CEVAPLARI

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LGS SORULARI KOLAY MIYDI, ZOR MUYDU?

Liselere girişte bu yıl ilk kez uygulanan merkezi sınav Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) yaklaşık 1 milyon öğrenci sınavda ter döktü. Sınav sorularını değerlendiren Nesibe Aydın Okullarının uzman eğitmenleri, değişen sınav sistemine göre, öğrencilerin soruları yorumlayabilme güçlerini geliştirmiş olmaları gerektiğini söyledi.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının, Matematik, Fen, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Yabancı Diller İle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümrelerei 2018 LGS’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Matematik ağlattı”

Matematik sorularının alışılmışın dışında hızlı çözülen sorular yerine derin analiz yapılması gereken, okuduğunu anlama ve bilimsel süreç becerilerini ölçen ALES tarzı sorular olduğunu değerlendirildi. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeye göre, LGS’de matematik soruları bilgiyi kavrama, okuduğunu anlama, çıkarım yapma, akıl yürütme ve uygulama düzeyindeydi. Matematik sorularının, TEOG’tan ve MEB kazanım testlerinden çok farklı olarak karşımıza çıktı. Özellikle hızlı çözülmesi beklenen sorular yerine; analiz etme, ilişkilendirme, yorumlama, sonuç çıkarma belirlenen kazanımları esas alarak okuduğunu anlama ve bilimsel süreç becerilerini ölçen ALES tarzı sorular soruldu.

Sınavda sorulması beklenen Veri Analizi, Eğim, Koni, Üçgen Çizimi ve Üçgende Yardımcı Elemanlar konularının yer almadığı gibi, bazı sorularda da farklı kazanımların bir arada sorgulandığı görüldü. Örneğin, eşitsizlik sorusunun yer aldığı tabloda öğrencilerin silindirin hacmini hesaplaması gerekirken, olasılık sorusunda ise denklem çözümü yaparak soruyu yorumlamaları bekleniyordu. Sorular kazanım bazlı olup, ayırt edici nitelikteydi. Soruların uzun olması süreyi kullanma anlamında öğrencilerin dezavantajına oldu. LGS 2018’de matematik sorularının ayırt edici bölüm olduğunun altı çizildi.

“Fen’i Matematik harcadı”

LGS’de karşılaşılan Fen sorularının, açıklanan örnek sorulardan ve kazanım testlerinden uzak olduğu, ancak, yapılan açıklamalara uygun olduğu değerlendirildi. Sınava bakıldığında soruların oldukça uzun olduğu, genel olarak deneysel, problem çözmeye yönelik, eleştirel düşünme ağırlıklı ve yorum yapma yeteneğini ölçen sorulardan oluştuğu gözlemleyen eğitimciler, Matematik sorularının zaman alıcı ve Fen Bilimleri sorularının da uzun olması nedeniyle, sayısal bölüm için ayrılan sürenin yetersiz kaldığı ve öğrencilerin zamanı verimli kullanmada sorun yaşadıklarını ifade etti.

“Türkçe bölümünde ‘1897 yılının Nisan ayı’ şaşırttı”

Değerlendirmelere göre, 2018 LGS Türkçe sorularının MEB’in yayımladığı örnek sorular ve kazanım değerlendirme sınavlarına paralel hazırlandığı görüldü. Önceki yıllarda gerçekleştirilen merkezi sınavlarda da okuma - anlama kazanımlarına yönelik soruların ağırlıklı olarak sorulması, bu yeni sınav sisteminde de değişmedi. Türkçe testinin 20 sorusunun 14’ü okuma dil becerilerine yönelikti. Türkçe bölümünün soru nitelikleri, okuma - anlama - yorumlama becerileri üst düzeyde olan öğrencileri öne çıkardı. Beklendiği üzere sınavda çoklu metin soruları dikkat çekiciydi. Dil bilgisi soruları, bu uzun metinler içinde soruldu. Dil bilgisi konularında “fiilde çatı” ve “cümlenin ögeleri” konularına yer verilmediği görüldü. Yazım ve noktalama soruları ise seçici nitelikteydi: “1897 yılının Nisan ayı ” ile başlayan soru bu anlamda öğrencileri şaşırttı. Sınavdaki bir diğer yenilik de ortaöğretim kurumları seçme sınavlarında bugüne kadar hiç sorulmayan sözel mantık sorusuna yer verilmesiydi. Öğrenciler genel olarak sınavda karşılaştıkları bu soru tipinde de zorlanmadılar.

LGS Türkçe bölümü, matematik ve fen bilimlerinin aksine öğrencilerin yüzünü güldürdü.

“T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları şaşırtmadı”

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük bölümünde, MEB müfredatında daha önceden belirlenmiş kazanımlardan sorular sorulurken, yöneltilen soruların çoğunun yoruma dayalı olduğu değerlendirildi. Farklı kazanımları bir arada ölçen soruların da yöneltildiğini Sosyal Bilgiler Zümresi öğretmenleri şu değerlendirmede bulundu:

“Soruların %50’si (5 soru) kolay, %50’si (5 soru) orta düzeyde olup öğrencileri çelişkiye düşürecek her hangi bir soruya rastlanmadı. Sınavda tüm ünitelere yer verildiği, ancak, ağırlığı ve önemi yüksek olan kongre, genelgeler, Lozan Barış Antlaşması ve Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi’nden soru yöneltilmediği görüldü.

LGS İnkılap Tarihi bölümüne genel olarak bakıldığında, soruların geçmiş yıllarda yapılan TEOG Sınavlarına göre daha uzun paragraflardan oluştuğu, ancak, zorluk düzeylerinin benzer olduğu gözlendi. Sorular öğrencilerin mevcut bilgilerini kullanarak yorum yapabilme gücünü ölçtü. Soruların tamamı anlama ve kavrama düzeyinde olduğu için iyi odaklanan ve yorum gücü yüksek olan öğrencilerin sınavda zorlanmadığı kanaatindeyiz. Sınavın sözel ve sayısal olarak ayrılması ise İnkılap Tarihi dersi açısından avantaja dönüşmüştür. Çünkü öğrenciler zor olan sayısal bölümünden önce moral ve motivasyonları yüksek iken sözel bölümü yanıtlamışlardır.”

“Yabancı Dil mutlu etti”

2 Haziran 2018 LGS Yabancı Dil bölümünde, MEB müfredatında daha önceden belirlenmiş kazanımlardan soruların yer aldığı ve yöneltilen soruların çoğunun anlaşılır olmakla birlikte, yüzde 50’si (5 soru) kolay, yüzde 40’ı (4 soru) orta, yüzde 10’unun (1 soru) zor seviyede olduğu değerlendirildi. Sınavda çelişkili soruların olmadığını gözlemleyen hocalara göre, bu yılki sınav sorularının MEB’in yayınlamış olduğu örnek sınav soruları ile benzerlik gösterdiği görüldü. Öğrencilere bu sınavda MEB müfredatını kapsayan on ünitenin sekizinden sorular yöneltildi. Yabancı Dil bölümündeki soruların yüzde 30’u (3 soru) Tourism, yüzde 20’si ( 2 soru) Teen Life ve yüzde 50’si (5 soru) kalan diğer ünitelerden birer soruyu kapsadı.

LGS Yabancı Dil bölümüne genel olarak bakıldığında, kelime bilgisi ağırlıklı ve bol görsel içeren kolay bir sınav olduğu görüldü. Sonuç olarak yabancı dil bölümü geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi öğrencileri zorlamamış ve gerekli kazanımları ölçtü.

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi rahatlattı”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları Kaza ve Kader, Zekat, Hac ve Kurban, Kuran’da Akıl ve Bilgi, Dinler ve Evrensel Öğütleri, Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar ve İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar konularından oluşturuldu. Soruların müfredata ve kazanımlara uygun, anlama ve yorumlama becerisi gerektiren nitelikli sorulardan oluştuğu yorumu yapıldı.

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