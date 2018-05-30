LGS’de 3 yanlış bir doğruyu götürecek. TEOG sınavlarında olduğu gibi ‘Atayım, belki tutar’ diyemezsiniz. Bu yüzden de bilmediğiniz soruları boş bırakın. Aksi halde doğru cevaplarınızı kaybedersiniz. İki oturum arasındaki 45 dakikalık molada ise sınav sorularını tartışmayın...

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) adayların da ailelerin de en çok eleştirisini yanlış cevapların doğruları etkilemesi oluşturuyor. Üniversite sınavlarında bile 4 yanlış bir doğruyu götürürken, LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. TEOG sınavlarında öğrenciler emin olmadıkları soruların cevaplarını “atsalar” bile tutturup puan alabiliyordu. Bu yüzden de onlara “Bilmediğiniz soruları boş bırakmayın, atın, tutarsa puan alırsınız” önerisini yapıyorduk. Ancak LGS’ye girecek öğrenciler tam tersine emin olmadıkları soruları boş bırakmalı. Bilmediğiniz soruyu “sallamayın” çünkü yanlışlarınız doğrularınızın düşmesine neden olacak.

İKİ SINAV ARASI 45 DAKİKA

İki oturumlu sınavda öğrencilere toplam 90 soru sorulacak. Sınavda ilk olarak öğrenciler sözel alanda soruları yanıtlayacak. Toplam 50 sorunun dağılımı 20 Türkçe, 10’ar tane de TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil olacak. Saat 09.30’da başlayacak bu bölümün cevaplama süresi 75 dakika. Sınavın ikinci oturumu sayısal bölüm 11.30’da başlayacak. 20’şer Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere toplam 40 soru yöneltilecek. Bu bölümün cevaplama süresi 60 dakika olacak.

MOLADA SINAV KRİTİĞİ YAPMAYIN

İki oturum arasında 45 dakikalık bir mola olacak. İşte bu molada sınav soruları hakkında konuşmayın, sınavın kritiğini yapmayın. Çünkü molanın ardından bir başka oturuma daha gireceksiniz. Bu süre içerisinde soruları tartışmak, belki de yapamadığınız soruları gündeme getirmek, seçenekleri tartışmak doğru değil. “Hata mı yaptım?” diye düşünerek moralinizi bozabilirsiniz. Bu yüzden de 45 dakikalık bu mola süresinde arkadaşlarınızla sınav dışında başka konuları konuşmayı tercih edin.

TAKILDIĞINIZ SORULARI TURLAYARAK ÇÖZÜN

TEOG’da soru başına öğrencilere 2 dakika verilirken, LGS’de süre 1.5 dakika olacak. Öğrencilerin en büyük kaygısını “zaman” oluşturuyor. Ancak zaman sorununa takılmadan, soruları çözmeye ve bazı sorulardan da süre artırmaya çalışabilirsiniz. Peki sınavda takıldığınız, uğraştığınız halde çözemediğiniz sorularda ne yapmalısınız? Eğitimcilerin bu tür sorular için önerdiği “taktiklerin” başında turlama tekniği geliyor. Bu teknik “soru ile inatlaşmamak” olarak da adlandırılıyor. Bir testteki çok kolay, kolay ve normal soruları 1 turda çözerek diğerlerini 2 tura bırakmaya turlama tekniği deniyor.

Sınavda her soru için 1.5 dakikanız var. Baktınız soruyu çözmekte zorluk çekiyorsunuz. Soruyla inatlaşmayın. Belki heyecandan anlayamadınız soruyu. Daha sonra baktığınızda çözebileceksiniz. Bu yüzden 1 dakika uğraştınız ama hâlâ çözemiyorsunuz, geçin.

SORUNUN YANINA İŞARET KOYUN

Çözemediğiniz soruların yanına bir işaret koyun. İkinci turda geçtiğiniz bu sorulara bakın. Bir de unutmayın sınav sorularını çözmeye alıştığınız tarzda başlayın. Deneme sınavlarında önce hangi testten başlıyorsanız sınavda da bu sırayı bozmayın. Son dakika sınav taktiğinde yapılan değişiklikler doğru olmaz. Alıştığınız tarzda sınavda da soru çözmek başarıyı artıracak.

NÜFUS CÜZDANINDA FOTOĞRAF ŞART MI?

SINAVA girecek öğrencilerden de velilerden de en sık gelen soru nüfus cüzdanlarının fotoğraflı olup olmadığına ilişkin oluyor. LGS Başvuru Kılavuzu’nda öğrencilerin sınava girebilmeleri için sayılan iki belgeden biri fotoğraflı sınava giriş belgesi bir diğeri de geçerli kimlik belgesi olarak yer alıyor. Nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı ve geçerliliği olan pasaport geçerli kimlik belgesi olarak sayılırken, nüfus cüzdanında ise “fotoğraf” ibaresi bulunmuyor. Ailelerin bu yöndeki sorularını Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ilettiğimizde bakanlık son karar olarak nüfus cüzdanı için fotoğraf şartı aranmayacağını söyledi. Bu durumda fotoğrafsız da olsa kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanları sınavda kullanılabilecek.

GEÇERLİ KİMLİK BELGESİ

Geçerli bir kimlik belgesi şöyle sıralanıyor: TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport. Yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLACAK

SINAVA girebilmek için öğrencilerin LGS sınava giriş belgesinin yanında olması gerekiyor. Sınava giriş belgeleri ise okul müdürlüklerinden onaylanıp alınıyor. Öğrencinin fotoğrafı, kimlik bilgileri, sınava gireceği bina, salon ve sıra numaralarının yer aldığı bu belgenin “renkli” çıktısı alınmalı.

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

LGS’ye girecek öğrencilerinin en çok merak ettiği konu LGS sorularının nasıl olacağı. Çoktan seçmeli sorulardan oluşacak sınavda sorular 8’inci sınıf müfredatından çıkacak. Sınav sorularının kapsamına ilişkin MEB şu açıklamayı yapıyor:

“Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular.”

Bir ara MEB yaptığı açıklamada soruların çok zor olacağını söylemiş ve öğrencilerin morali çok bozulmuştu.

HATALI SORUNUN BEDELİNİ ÖĞRENCİ ÖDEYECEK

LGS başvuru kılavuzunda sınavda hatalı bir soru ya da cevap anahtarında bir hata olduğunda puan hesaplamasının nasıl yapılacağı şöyle açıklanıyor: “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.”

Bunun anlamı hatalı soruları bakanlık hazırlamasına rağmen, bedelini öğrenci ödeyecek. Çünkü bu soruların hatalı olmadığını düşünen öğrenciler çözmeye çalışırken hem zaman kaybedecek hem de motivasyonları düşecek. Eski yıllardaki uygulamada iptal edilen soru ya da soruları tüm öğrenciler doğru yapmış kabul ediyordu.

CEVAP ANAHTARINDA HATA VARSA

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek. Hatalı olan soru/ soruların doğru seçenekleri dikkate alınarak değerlendirmeye dahil edilecek.

ASIL YARIŞ 78 BİN KONTENJAN İÇİN YAPILACAK

SINAVLA öğrenci alacak liselerin kontenjanı 126 bin 510. Ancak açıklandığı andan itibaren tartışmaya neden olan bu listedeki 1367 lisenin yarıdan fazlası, yani 747’si Anadolu imam hatip ile Anadolu mesleki ve teknik liselerinden oluşuyor. Üstelik 33 ilde de sınavla öğrenci alacak Anadolu lisesi yok. Ailelerin ise çocuklarını en çok göndermek istedikleri lise türünü Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri oluşturuyor. Oysa bu liselerin kontenjanı yalnızca 78 bin 480. Bu durumda da 1 milyon öğrenci işte bu 78 bin kontenjan için yarış yapacak. Yani yaklaşık 12.7 öğrenciden biri bu 3 okul türünden birine yerleşme şansına sahip olabilecek.

HANGİ LİSEDE NE KADAR KONTENJAN VAR?

Kontenjanların okullara göre dağılımına baktığımızda ise tablo şöyle:

Fen Liseleri: 309 okulun kontenjanı 34 bin 500

Sosyal Bilimler Liseleri: 89 okulun kontenjanı 9 bin 450

Anadolu Liseleri: 222 okulun kontenjanı 34 bin 530

Anadolu İmam Hatip Liseleri: 297 okulun kontenjanı 28 bin 770

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri: 450 okulun kontenjanı 19 bin 260

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