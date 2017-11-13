BM Libya Özel Temsilciliği: Türk Hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz

BM Libya Özel Temsilciliği'nin sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile bir araya geldi.
AA'nın haberine göre; Selame Türk işçilerin kaçırılması olayında, Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "Libya'daki kalkınma projelerinde çalışanlar başta olmak üzere yabancı uzmanların güvenliği ve özgürlüğü esastır." dedi.
Öte yandan Selame'nin, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi (BK) Başkanı Fayiz es-Serrac ve İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Perrone ile ayrı ayrı bir araya geldiği belirtildi.
BK ofisinden yapılan açıklamaya göre, Trablus'ta bir araya gelen Serrac ile Selame, ülkedeki krize siyasi çözüm bulunması sürecindeki son gelişmeleri ele aldı.
Görüşmede ayrıca, BM'nin sunduğu başkanlık ve parlamento seçimlerine götüren yol haritasının bir sonraki aşamasının tartışıldığı kaydedildi.
Selame ile İtalya Büyükelçisi Perrone'nin görüşmesinde ise Roma'nın, BM'nin çabalarını desteklemesi ve gelecek hafta Libya ile ilgili düzenlenecek BM Güvenlik Konseyi toplantısı konularını görüştüğü aktarıldı.
Libya'nın Ubari kentinde silahlı bir grubun, 3 Kasım'da bir Türk şirketinin çalışanı 3 Türk ile 1 Alman vatandaşını kaçırdığı bildirilmişti.
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