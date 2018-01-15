Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı "Caydırıcı Güç" adlı birim ile Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Emiyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uluslararası Mitiga Havaalanı güvenliğinden sorumlu UMH'ye bağlı "Caydırıcı Güç" (Kuvvatu'r-Rad'ı) ile havaalanının kontrolünü ele geçirmeye çalışan Tacura bölgesinden Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Mitiga Havalimanı'nda tüm uçuşları iptal eden çatışmada ağır silahların kullanıldığı bildirilirken, silah sesleri Trablus merkezinden duyuldu, çatışmada en az dokuz can kaybı, 30 yaralı var ve havalimanının tahliye edildiği belirtiliyor.

Ağır silahların kullanıldığı çatışmaların hala devam ettiği kaydedildi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Uluslararası Mitiga Havaalanı ve çevresinde devam eden çatışmalar nedeniyle uçuş trafiğinin durdurulduğu, havaalanı çalışanları ile yolcuların tahliye edildiğini belirtildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Uluslararası Mitiga Havaalanı yakınındaki El-Gararat bölgesinde 16 Ekim 2017'de de çatışmalar yaşanmış, olaylar nedeniyle iptal edilen uçak seferleri çatışmaların durmasının ardından ancak iki gün sonra yapılabilmişti.

libya

Trablus

Mitiga

çatışma

son dakika

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER