"Liderler dijital dönüşüm hakkında olumlu düşünüyor"

Açılış konuşmasını yapan Software AG Türkiye Genel Müdürü Ebru Kılıç Eker, “Dijital dönüşümün bugün tekstil endüstrisinden, taşımacılık sektörüne ve hatta sanata kadar pek çok alanda önemli bir açılım gösterdiğine şahit oluyoruz. Bu açılımın içerisinde uçtan uca bir dönüşüm, bu dönüşümün doğru bir şekilde yönetilmesi, rakiplerinizden sizi ayrıştıracak servislerin açık bir ekosistemde ortaya çıkarılabilmesi ve tüm çözümlerin anında devreye sokulması gibi bir iş modeli bulunuyor. Tüm bu kapsamlı dönüşüm sürecinde biz de Software AG olarak dijital dönüşümünüzün zorluklarını birlikte üstleniyoruz. İş dünyasından farklı sektörlerin bir araya gelerek ortak çözümler üretmesini de çok değerli buluyoruz” dedi.





"LİDERLER DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAKKINDA OLUMLU DÜŞÜNÜYOR"



Dijital dönüşüme, benzersiz bir zihniyetin eşlik ettiğini vurgulayan Software AG Endüstri Çözümleri Başkan Yardımcısı Sven Roeleven, “İş geliştirme bir değişim stratejisini zorunlu kılıyor. Gartner'ın araştırmasına* göre, CEO'ların yüzde 80'i dijital dönüşüm hakkında olumlu düşünüyor fakat sadece bunun yarısı gerçekten bir dönüşüm stratejisine sahip. CEO'ların öncelik verdiği üç konu bulunuyor: gelirlerin artmasıyla büyüme, Nesnelerin İnterneti gibi yeni teknolojilerin kullanımı ve son olarak bu teknolojilerle birlikte ürün inovasyonu yapabilmek. Tüm bu süreçler için bir dijital platform oluşturmanız gerekiyor.

Software AG olarak tüm büyük sektörlere, iş modelleri için ihtiyaç duydukları inovasyonlar üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız tüm süreçleri tek bir mimari yapı ile entegre şekilde, yapılandırılmış bir biçimde sunabilmek” dedi.



"NESNELERİN İNTERNETİ DİJİTAL DÜNYAYI GERÇEK DÜNYAYA TAŞIYOR"



“Nesnelerin interneti dediğimiz zaman herkes nesnelerin birbiriyle bağlantılı olduğunu anlıyor ama asıl önemli olan bu bağlantıdan fayda sağlayabilmektir” diyen Software AG Doğu Avrupa, Orta Doğu Bölgesi Teknik Çözümler Başkan Yardımcısı David Milot, Endüstri 4.0 döneminde rekabet için dijital dönüşümün şart olduğunu vurgulayarak konuşmasına şu sözlerle devam etti:





“Software AG'de yaptığımız, organizasyonları dijital kurumlara dönüştürmek. Dijital dönüşümün pek çok zorluğu bulunuyor, fakat Nesnelerin İnterneti konusunda bu zorluklar daha da üst düzeyde yaşanıyor. Bu cihazlar, her gün milyarlarca veri üretiyor. Oyunun kuralı sadece bu verileri almak değil, bunlardan anlam da yaratabilmek ve bu bilgiden bir değer yaratabilmek. Bu noktada, bilgiyi yarara dönüştüren bir yazılım kritik rol oynuyor. Nesnelerin İnterneti teknolojisi en basit anlatımıyla dijital dünyayı gerçek dünyaya taşıyor. IoT teknolojisinden aldığınız veriyi anlamak için platform yaklaşımı çok önemli.”



"DİJİTALLEŞEN DÜNYADA OTOMOTİV SANAYİ HIZLI OLMAK ZORUNDA"



Ford Otosan BT Direktörü ve CDO'su Hayriye Karadeniz, çağa ayak uydurabilmek için dijital dönüşüm ve inovasyon yatırımlarını artırdıklarını söyledi. Karadeniz “Araştırmalar araç sahipliğinin azalacağını ve paylaşım ekonomisinin artacağını gösteriyor. Bu veriler ışığında biz de Ford Otosan olarak inovasyon ve dijital dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırdık. Tasarım, üretim, satış, satış sonrası süreç; yani uçtan uca bir dönüşüm içerisindeyiz. Ülke ve şirketler olarak bu değişimin içerisinden ne yakalarız ve keşfederiz diye çalışmamız gerekiyor” dedi.



Moderatörlüğünü Consulta Yönetici Ortağı Tolga Acarlı'nın yaptığı “İş dünyasında dijital dönüşüm” oturumunda Software AG'nin çözümlerini kullanan Fibabanka, Kredi Kayıt Bürosu, Farplas ve Hayat Kimya'nın dijital dönüşüm liderleri deneyim aktarımlarında bulundu.



"GİRİŞİMCİLER YÖNETİCİLİK DEĞİL LİDERLİK YAPACAK"



Consulta Yönetim Kurulu Başkanı, İtalyan Girişimcileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Emre Burçkin ise yöneticilerin bu dijital dönüşümden ne istediklerini, en öncelikli hedeflerini katılımcılarla paylaştı. Burçkin “Dijital dönüşüm dendiğinde bir yönetici; zaman ve kaynak tasarrufu, süreç yönetiminde yalın sistem yaklaşımı, farklı iletişim metotları, stratejik konumlanma ve ileri teknolojileri etkin kullanabilmeyi hedefler. Değişime sürekli hazır olan, karar vermeye yönelik çok daha etkili ve hızlı bir nesil yetişiyor. Yani yöneticiler inovasyona açık olmalı, şirket hedeflerini düşünerek hareket etmeli, rekabeti takip etmeli ve dijital dönüşümde öncü olmalı, kaynakları optimal kullanmalı, olası negatif sonuçlardan korkmamalılar” dedi.



Bosch Türkiye'nin “i4.0 at BOSCH: Shaping the change!” başlıklı sunumunda Endüstri 4.0'ın yedi katmandan oluştuğu belirtildi, “Bosch olarak hızlı entegrasyon, açık standartlar, gerçek zamanlı görüntüleme, dijital yaşam döngüsü, güvenli değer tabanlı ağ ve akıllı çözümlerden oluşan tüm bu 7 katmana dokunan çalışmalar yürütüyoruz. Üretimde akıllı entegrasyon çözümleri sunuyoruz. IoT alanında güçlü ortaklıklarımız mevcut ve globalde, Software AG ile de iş ortaklığımız bulunuyor” dendi.

