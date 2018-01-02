Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında yaptığı seyahatlerde 144 bin kilometre katederek, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaşmış kadar yol yaptı.

ÇOK SAYIDA ÜLKEYE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetiyle bu yıl bazıları resmi ziyaret kapsamında, bazıları da çeşitli zirve ve genel kurullara katılım şeklinde olmak üzere çok sayıda ülkeye gitti.

Yurt içi temasları kapsamında illeri de ziyaret eden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde belli aralıklarla ülkenin dört bir yanından gelen muhtarlarla bir araya geldi.

26 ÜLKEYE 35 ZİYARET

2017'de 26 ülkeye, 35 ziyaret yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretler kapsamında toplam 144 bin kilometre yol yaparak, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaştı.

YILIN İLK ZİYARETİ AFRİKA ÜLKELERİNE

Yılın ilk ziyaretini Afrika ülkelerine gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sırasıyla Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'da çeşitli temaslarda bulundu.

Erdoğan, Afrika dönüşü Arap ülkelerinde temaslarda bulunmak üzere, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

ABD'YE İKİ KEZ GİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump ile resmi bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mayıs'ta Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, ABD'ye ikinci ziyaretini ise 17 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak için gerçekleştirdi ve bir dizi resmi temaslarda bulundu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a giden Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek ve Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) 6. toplantısına katılmak üzere Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, daha sonra sırasıyla Hindistan, Rusya, Kuveyt, Çin, ABD, Belçika, Almanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Ürdün, Kazakistan, İran, Ukrayna, Sırbistan, Polonya, Azerbaycan, Yunanistan ve Gümülcine'ye giderek çeşitli temaslarda bulundu.

Erdoğan, yılın son yurt dışı ziyaretlerini ise Sudan, Çad ve Tunus'tan oluşan Afrika turuyla tamamladı.

Öte yandan Erdoğan, yurt dışı ziyaretleri kapsamında bazı ülkelere birden fazla gitti. Buna göre, ABD ve Suudi Arabistan'a iki, Katar ve Kuveyt'e üç defa giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya ise çeşitli nedenlerle dört kez ziyarette bulundu.

Erdoğan, Yunanistan'ı 65 yıl sonra ilk kez "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı" olarak ziyaret etti.

10 YABANCI DEVLET BAŞKANININ AĞIRLADI

Erdoğan, 2017'de yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra 10 devlet başkanını da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Türkiye'ye yılın ilk resmi ziyaretini Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu yaparken, sırasıyla Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah da Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu.

2017'de toplam 32 devlet başkanıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 yabancı hükümet başkanını da kabul etti.

42 ETKİNLİKTE HİTAP ETTİ

Yurt içi ve yurt dışında yıl boyunca ulusal ve uluslararası organizasyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 42 programda katılımcılara hitap etti.

Göreve gelmesinin ardından muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaya başlayan Erdoğan, bu geleneği 2017'de de sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilki 27 Ocak 2015'te gerçekleştirilen muhtarlar toplantılarına 2017 yılında da devam etti ve bu yıl muhtarları 10 kez Külliye'de ağırladı.

İİT, KUDÜS İÇİN İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI



Türkiye'de yıl içerisinde birçok uluslararası toplantı yapılırken, aralık ayında İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki planını açıklamasının ardından dönem başkanı Türkiye'nin ev sahipliğinde olağanüstü toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla gerçekleşen İİT Olağanüstü Zirvesi'ne, 16'sı lider düzeyinde 48 ülkeden katılım oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içi temasları kapsamında da birçok ili ziyaret etti. Katıldığı etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, yılın ilk ziyaretini Şanlıurfa'ya yaparken, aralarında Kars, Ağrı, Çorum, İzmir, Hatay, Kastamonu, Sinop, Bolu, Düzce ve Rize'nin bulunduğu 55 ili, 67 kez ziyaret etti.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'IN 2017 MESAİSİ

Başbakan Binali Yıldırım, 2017 yılını ziyaretler, temel atma törenleri ve açılışlarla yoğun bir tempoda tamamladı. Toplam 61 ile giden ve birçok yurt dışı ziyareti gerçekleştiren Başbakan Yıldırım, 2018'de de hız kesmeyecek.

2017 yılına Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerleri, Oğuzeli Gönderme Merkezi'nde ziyaret ederek giren Başbakan Yıldırım, 2018'e saatler kala ise Eğirdir Dağ Komando Tugayındaki askerlerle bir araya geldi. Karaburun Eğitim ve Tatbikat Alanında incelemelerde bulunan Başbakan Yıldırım, yılın son saatlerinde Isparta'da 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, Isparta'dan dönüş yolunda uçağın kokpitine gelerek pilotların hava trafik kontrol kulesiyle bağlantı kurduğu frekanstan seyir halindeki uçakların ve Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi çalışanlarının yeni yılını da kutladı.

Başbakan Yıldırım 2018 yılına ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nde girdi. Yeni yıla huzur ve güvenle girilmesi için 81 İl'de alınan tedbirleri Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nde takip eden Başbakan Yıldırım, illerde denetim yapan emniyet mensupları ile de canlı bağlantı yaparak onların yeni yılını kutladı. Başbakan Yıldırım Ankara'da görev yapan tüm polislerin de telsizle yeni yılını tebrik etti.

ÇOK SAYIDA ÜLKEYE ZİYARET

Başbakan Yıldırım, 2017 yılında birçok ülkeye ziyaret gerçekleştirdi. İlk ziyaretlerinden birini Irak'a gerçekleştiren Başbakan Yıldırım, Somali Konferansı'na katılmak ve İngiltere Başbakanı Theresa May'ın davetlisi olarak iki kez İngiltere'ye gitti. Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere Almanya'ya da giden Başbakan Yıldırım, Türkiye'den Vietnam'a Başbakan düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren isim oldu. Vietnam'ın yanı sıra Singapur'da da temaslarda bulunan Başbakan Yıldırım, vize krizinin yaşandığı dönemde ABD'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Gürcistan, Malta ve Yunanistan'ı da ziyaret eden Başbakan Yıldırım, KKTC'yi de yalnız bırakmadı. Yıldırım, yılın son ziyaretlerini ise Güney Kore, Bangladeş ve Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi.

61 İLE 94 ZİYARET

Başbakan Yıldırım, geçtiğimiz yıl yurtiçi ziyaretlere de ağırlık verdi, 61 ile 94 ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım, seçim bölgesi İzmir'e 8, memleketi Erzincan'a 4, Eskişehir-Kayseri-Kırıkkale'ye ise üçer kez gitti. Başbakan Yıldırım, Ardahan, Artvin, Karabük, Çankırı, Hakkari, Şırnak, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Sivas, Elazığ, Burdur, Edirne ve Mersin'i de ikişer kez ziyaret etti. Başbakan senenin son gününde Burdur ve Isparta'ya ziyaret gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA KONUK AĞIRLADI

Yıldırım, 2017 içerisinde İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ürdün, Pakistan, Bulgaristan, Ukrayna başta olmak üzere yaklaşık 15 ülkeden mevkidaşını da Türkiye'de ağırladı. Başbakan Yıldırım BM Genel Sekreteri ile çok sayıda ülkenin Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanını da Türkiye'de misafir etti.





Başbakan Binali Yıldırım ve İngiltere Başbakanı Theresa May



Başbakan Yıldırım, geride bıraktığımız yılı temel atma törenleri ve açılışlarla geçirdi. Başbakan Yıldırım 2017'in en önemli temel atma törenlerinden birini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çanakkale'de gerçekleştirdi. Ayak açıklığı bakımından 'dünyanın en uzun köprüsü' olma unvanını alacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temeli 18 Mart Şehitleri Anma Gününde atıldı. Başbakanın ayrı bir önem verdiği köprünün 2023'te hizmete açılması hedefleniyor.

"AŞKIMIZ HİÇ BİTMESİN, KEÇİÖREN METROSU GİBİ OLSUN"

'Aşkımız hiç bitmesin, Keçiören Metrosu gibi olsun' sözü ile ün kazanan Keçiören Metrosu da Başbakan Yıldırım'ın ilk açılışını yaptığı projelerden biri oldu. 2017 yılında bazılarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı temel atma ve açılış törenleri ise şöyle:

"Mersin Şehir Hastanesi-Yozgat Şehir Hastanesi açılışı, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Kesimi açılışı, Zigana Geçidi temel atma, Çanakkale Havalimanı Terminal binası açılış, TEM Edirne Karaağaç Meriç Köprüsü açılışı, Çandarlı Otoyolu temel atma, Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu açılışı, Lojistik Destek Gemisi'nin denize indirilmesi, Yenikent-Temelli yolu temel atma, Ankara-Kahramankazan yolu temel atma, yerli otomobil için atılan imzalar, Kemaliye-Dutluca yolu temel atma, Keçiören'de 34 eğitim tesisinin temel atma töreni, Orman Bakanlığı'nın 375 dev eser açılışı, Üsküdar-Ümraniye Metro hattı açılışı, Fotovoltaik Güneş Modülü Fabrikası ve Ar-Ge merkezi temel atma töreni."

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 2017 MESAİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşten çalıştaylara, toplantılardan yurt dışı seyahatlerine uzanan yoğun tempo içinde bir yıl yaşadı.

60'IN ÜZERİNE İLİ ZİYARET

Yıl içinde 60'ın üzerinde ili ve çok sayıda ilçeyi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Fransa ve İngiltere'de çeşitli temaslarda bulundu.

Kılıçdaroğlu yılın ilk aylarında, 16 Nisan'da yapılan halk oylaması kapsamında çok sayıda il ve ilçe ziyaretlerinde bulundu ve çeşitli toplantılara katıldı.

Referandumda "hayır" kampanyası için mücadele eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek bunun gerekçelerini anlattı.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ

Kılıçdaroğlu, halk oylamasında "evet" çıkmasının ardından, "bunun meşru olmadığına" dair iddialarıyla gündeme geldi ve partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine 15 Haziran'da Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlattı.

Elinde "adalet" yazılı bir dövizle, Güvenpark'tan yürümeye başlayan Kılıçdaroğlu, 25 günde 432 kilometre katetti. Toplam 25 gün süren yürüyüş sırasında karavanda kalan Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nı yürüyüşünün 11. gününde Bolu il sınırında karşıladı.

Yürüyüşünü 9 Temmuz'da tamamlayan Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de büyük bir miting gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, ayrıca Berberoğlu'nu kaldığı cezaevinde ziyaret etti.

'ADALET' TEMALI ETKİNLİKLER

CHP lideri, 26-30 Ağustos arasında Çanakkale'de "Adalet Kurultayı"nı topladı ve 5 gün süren kurultay boyunca bu kentte kaldı ve çeşitli etkinliklere katıldı.

Kurultay sonunda Kılıçdaroğlu, kürsüye gelerek kapanış konuşmasını yaptı, Adalet Kurultayı'nın sonuç bildirgesini okudu.

Bundan sonraki süreçte, zamanının büyük bölümünü toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya gelmek için kullanan Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de tarımsal alanda üretim yapan üreticiler, meslek kuruluşları ile odalar ve kooperatiflerin temsilcileriyle buluştu, et ve sütte yaşanan sorunları üreticilerden dinledi.

Manisa'da "Üzüm Mitingi" yapan Kılıçdaroğlu, Mersin'de "narenciye", Yozgat'ta "bakliyat" çalıştayına katıldı.

ÇALIŞTAYLARA KATILDI

Kılıçdaroğlu, partisinin 18 Eylül'de Ordu'dan başlattığı ve Giresun'da sona eren "Fındık İçin Yürüyoruz" yürüyüşünün ardından, Atatürk Alanı'nda düzenlenen mitinge de katılarak konuşma yaptı.

Çeşitli illerde muhtarlarla buluşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin toplu açılış ve temel atma törenlerine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Denizli'de sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelerek, CHP Emek Büroları tarafından Ankara'da düzenlenen Taşeron İşçilik Çalıştayı'nda da işçi kesiminin yaşadığı sorunları dinledi.

Bu arada, eğitimin sorunlarının masaya yatırıldığı Ankara'daki "Eğitimin üç şartı" çalıştayına iştirak eden Kılıçdaroğlu, partisinin örgütlerince düzenlenen toplantı ve panellerde konuşmacı olarak yer aldı.

YURT DIŞI ZİYARETLERİ

Türkiye'de 60'ın üzerinde ili ve çok sayıda ilçeyi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yurt dışında ise İngiltere ve Fransa'ya gitti.

Avrupa Konseyi üyeleri ile görüşme yapmak ve Avrupa Konseyi-Dünya Demokrasi Formu'nun düzenlediği toplantıya katılmak üzere 7 Kasım'da Strasbourg'a giden Kılıçdaroğlu, burada "popülizm" üzerine bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, 5-9 Aralık'ta ziyaret ettiği İngiltere'de ise Londra'da Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile bir araya geldi.

Chatham House ve Democratic Progress Institute düşünce kuruluşlarında konuşan Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık'taki Türk ve yabancı iş çevrelerinin temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılara katıldı, Türk vatandaşlarla buluştu.

OĞLUNU NİŞANLADI, ASKERE GÖNDERDİ

Siyasi bakımdan 2017'yi yoğun bir tempoda geçiren Kılıçdaroğlu, aile hayatı açısından da mutlu anlara şahit oldu.

Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve Mine Alşan'a aile içinde yapılan törenle nişan yüzüklerini taktı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Eylül'de ise oğlunu Sivas'a kısa dönem er olarak askere gönderdi. Oğlunun, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda yapılan yemin törenine katılan Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve gelini Mine Alşan da eşlik etti.

DEVLET BAHÇELİ'NİN 2017 MESAİSİ

MHP lideri 2017'de grup toplantıları ve parti teşkilatlarının programları dışında 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması öncesi mitingler düzenledi.

Halk oylamasında "Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez" sloganıyla "Evet" kampanyası yürüten Bahçeli, iç ve dış tehditlere karşı sıklıkla "Türkiye'nin milli bekası" ifadesini gündeme getirdi.

Bahçeli, 2017 yılının ilk aylarında partisinin üst yönetimi ve milletvekilleri ile Konya'da referandum kampanyası sürecinde izlenecek yolun istişare edildiği bir toplantı yaptı.

Bahçeli, halk oylaması çalışmaları kapsamında başta İstanbul, Elazığ, Kayseri, Erzurum, Sakarya, Ordu, Antalya ve Bursa olmak üzere çeşitli illerde mitingler yaptı.

Yine bu kapsamda AB ülkelerindeki Türk federasyonlarının yönetici kadrosuyla bir araya geldi.

TWITTER'I YOĞUN KULLANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı en etkin kullanan siyasi liderlerin başında geliyor. Çoğu önemli olayın ardından Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bahçeli, paylaşımlarında ise sıklıkla eski Türk şair ve yazarlarının sözlerine yer veriyor.

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) July 28, 2017

"CUMHUR" İTTİFAKINI ANLATTI

Devlet Bahçeli, yıl içinde partisinin bazı belediyelerince düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenlerine de katıldı.

Aralık ayı içerisinde partisi tarafından Antalya'da düzenlenen ve MHP'li belediyelerin çalışmalarının masaya yatırıldığı "Belediye Başkanları 2017 Toplantısı" na katılan Bahçeli'nin yılın son günlerine doğru açıkladığı ve "Cumhur" adını verdiği seçim ittifakı formülü ise çok konuşuldu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ

4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin da avukatları aracılığıyla Twitter hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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