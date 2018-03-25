Limak, halka arz için hazırlanıyor

Limak Yatırım'ın bu sene ya da 2019'da hisselerinin bir bölümünü satacağı belirtildi.

Bloomberg News'in haberine göre , 3'üncü havalimanını inşa eden konsorsiyumun ortakları arasında yer alan ve Bloomberg'in "Dünyanın en büyük havaalanlarından birinin yaratıcısı" olarak tanıttığı Limak, 2011'de hisse senedi piyasalarındaki düşüş sonrası halka arz planını askıya almıştı. Şirket o dönemde yüzde 30 hissesini satmayı planlıyordu.

Limak'ın halka arz açıklaması, Türk hisselerinde geçen yıl 2011'den bu yana görülen en büyük yükselişi takip ediyor. Kosova, Senegal ve Kuvety'te havalimanı inşaatını sürdüren Limak'ın 17 ülkede 65 bine yakın çalışanı bulunuyor.

Kuveyt'te Bloomberg televizyonuna konuşan Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, halka arz için henüz bir danışmanlık şirketi belirlemediklerini söyledi. Özdemir, "İlerlemek için doğru pencereyi arıyoruz. Tüm şirketleriniz hazır. Çimento grubumuz Türkiye'deki ikinci büyük çimento grubu. Altyapı ve enerji gruplarımız da aynı şekilde hazır" dedi.

Özdemir ayrıca, Kuveyt'teki havalimanı projesiyle beraber bu bölgeye yoğunlaştıklarını belirterek, "Kuveyt'i gelecekteki yatırımlarımız için bir üs olarak kullanmak istiyoruz" diye konuştu. Özdemir, Limak'ın Irak, Suudi Arabistan ve Umman'daki yatırım projeleri için yerel yatırımcılarla işbirliğini hedeflediğini de sözlerine ekledi.